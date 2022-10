Aasta betoonisõbraks valiti Carl-Dag Lige

Carl-Dag Lige on arhitektuuriajaloolane, kelle teadustöö peamised uurimissuunad on seotud Eesti arhitektuuri ja ehitusinseneeria vaheliste seostega, eelkõige perioodil 1918-1944, aga ka laiemalt. Betoonehitusega seonduvalt on ta põhjalikumalt tegelenud Ove Arupi loominguga, Taani ehitusinseneride büroo Christiani & Nielsen A/S ajalooga, akadeemik Heinrich Laulu tegevusega ehitusteadlasena ja -insenerina. Viimastel aastatel on tema uurimistöö keskendunud ehitusinsener August Komendandi pärandi uurimisele.

"Carl-Dag Lige on arhitektuuriajaloolane, kes mõistab ehitusinseneri, konstruktori olulisust arhitekti kõrval," sõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. "Carl-Dag on suutnud neid inseneeria ja arhitektuuri suhteid ka suurepäraselt sõnaliselt väljendada," lisas Leetma.

"Carl-Dag Lige säravaim saavutus on ehituskonstruktor August Komendandi pärandi professionaalsel tasemel uurimine, mille väljundiks sai 2020. aastal Eesti Arhitektuurimuuseumis avatud suurnäitus "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant", " ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. "Mitte kunagi varem ei ole Eesti avalikkus saanud ühest ehitusinsenerist nii põhjalikku ülevaadet nii mahuka näituse kaudu."

Carl-Dag Lige on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiteadlasena (2006) ning humanitaarteaduste magistrina Helsingi Ülikooli (2015). Praegu on ta Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna doktoriõppes. Ta on töötanud Eesti Arhitektuurimuuseumis kuraator-programmijuhina, teadurina ja fotokogu hoidjana (2014-2022 ning 2007-2008), vabakutselise arhitektuurikriitiku ja -ajaloolasena, Eesti Arhitektuurikeskuses kommunikatsioonispetsialisti ja projektijuhina (2011-2013), BIG Bjarke Ingels Group A/S (Taani) arhivaarina (2009-2010), Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis muinsuskaitse osakonna peaspetsialistina (2006-2007).

Varem on Betoonisõbra tiitli pälvinud Tallinna linnavalitsus (2021), ehitusajaloolane Maris Mändel (2020), ehitusettevõtja Mait Rõõmusaar (2019) ja ehitusettevõtja Peep Roosmann (2018).