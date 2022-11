Arhitektuurimuuseumi vestlussari "(H)arutus" keskendub sel korral kallile toasoojale

Eesti Arhitektuurimuuseumi vestlussari "(H)arutus" keskendub sel korral teemale "Kallis toasoe" ehk fookuses on energiakriis ning laiemalt ehitus- ja projekteerimisvaldkond.

Mida saab arhitekt ära teha, et majad oleksid energiatõhusamad ning inimesed ei peaks silmitsi seisma niivõrd suurte kütteprobleemidega? Milline on kõige optimaalsem viis vanade hoonete kasutamiseks? Vestlusringis arutatakse ka, kui vabad käed on üldse arhitektil ja inseneril, arvestades ehitusseadustikuga ette määratut.

Hoonete energiatõhusust ning arhitektuuri tähtsust energiakriisis lahkavad arhitekt Mihkel Tüür (Kadarik Tüür Arhitektid), hoonete olelusringi ekspert Anni Oviir Tallinna Tehnikaülikoolist ning Ramon Rask kui vandeadvokaat energeetika ja ehitus-kinnisvara valdkonnas. Vestlust juhib arhitekt, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna juhataja Sille Pihlak.

Eesti Arhitektuurimuuseumi vestlussarja "(H)ARUTUS" keskmes on ühiskonnas aktuaalsed ruumikultuuri ning arhitektuuriga ristuvad teemad. Muuseumis saavad kokku eri elualade eksperdid, kes püüavad kõnealuse teema lahti harutada ning oma eriala vaatevinklist lahendusi pakkuda.

Vestlusring "Kallis toasoe" algab 22. novembril kell 18 Rotermanni soolalaos, üritus on tasuta.