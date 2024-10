Aasta betoonisõber on arhitekt ja kunstnik Oliver Soomets

Eesti Betooniühing kuulutas 2024. aasta betoonisõbraks Oliver Soometsa, kes on enda betoonteostega on rikastanud ja laiendanud betooni kasutuse piire.

"Oliver Soomets on avardanud arusaamist betoonist, esitledes efektselt betooni kui plastilist materjali," sõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. "Soomets on kindlasti üks väljapaistvamaid avaliku ruumi kunstnikest tänapäeva Eestis ning tema põhimaterjal betoon on talle siin heaks abiliseks olnud. Ta on koos erinevate koostööpartneritega kombanud enda betoonteostega betooni kui materjali piire, arusaamist betooni võimalustest," lisas Leetma.

Oliver Soometson lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala (2005). Ta on töötanud arhitektina Arhitektuuriagentuuris ja Allianss Arhitektides. Alates 2015 on ta vabakutseline kunstnik, tehes töid eelkõige avalikku linnaruumi. Ta juhendab Eesti Kunstiakadeemias ning Balti Filmi- ja Meediakoolis avaliku kunstiga seotud kursusi, lisaks on ta EestI Breiktantsu Liidu asutaja.

"Elu puudutus" Autor/allikas: Eesti Betooniühing

Soometsa viimase aja betoonskulptuuridest on tähelepanuväärsemad "Elu puudutus" (2024) ja "Päikseline elu" (2023).

Soomets on võitnud 11 avaliku protsendikunsti konkurssi, nende hulgas "Ainult unes ja…" (2021) Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli ees, "Otium reficit vires" (2020) Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikooli Narva ühishoone ees, "Paatina" (2019) Eesti Kunstiakadeemia ees, "Kuldsed käed" (2015) Tallinna Ehituskooli siseõues ja fuajees jpt.

"Päikseline elu" Autor/allikas: Eesti Betooniühing

Varem on aasta betoonisõbra tiitli pälvinud muuhulgas ehitusettevõtja Peep Roosmann, ehitusajaloolane Maris Mändel, kultuuriajaloolane Carl-Dag Lige ja ehitusinsener Riho Oras.