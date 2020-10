Elina Reinold: mul on tihti puudu enesekindlusest

Saates "OP" oli külas näitleja Elina Reinold, kes rääkis oma tööst näitleja ja õppejõuna. Kui näitlejana tunneb Reinold, et mingid oskused on omandatud, siis õppejõuna pole ta alati kindel, kas suudab oma õpilasi suunata.

Reinold, kes suurele hulgale inimestele on tuntud seriaalist "Kättemaksukontor", teeb praegu kaasa VAT teatri lavastuses "Romeo ja Julia". Reinold kinnitas, et tema tahe näitlejatööd teha on suur ning huvi töö vastu kannab teda edasi. "Mingid oskused on mul omandatud ja palju on veel avastada," sõnas näitleja.

Lisaks näitlemisele õpetab Reinold Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning on teinud näiteringi Nõmme kultuurikeskuses. "Õppejõu töö on kummaline," rääkis Reinold. "Ma ei ole kindel, kas ma suudan oma õpilasi tegelikult suunata ja neile olulisi sõnumeid edastada," nentis ta.

Muusikaakadeemias õpetab Reinold rahvusvahelist ooperilauljate gruppi. "Seal on äärmiselt huvitav, sest näen kultuuride erinevust. Näiteks hiinlased on tohutult huvitatud ja särasilmsed õpilased, aga mulle tundub, et vähemalt üks neist ei saa vist üldse inglise keelest aru," rääkis ta. "Selle eest ütleb ta kogu aeg "thank you, teacher" ja "good day, teacher". Suhtumine õpetajatesse on hiina kultuuris hoopis teistsugune."

Õpetajana tahab Reinold noortes inimestes kasvatada enesekindlust, mis on vajalik nii elus kui ka laval. Näitleja tunnistas, et temal endal on enesekindlusest tihti puudu. "Ma tahan, et nendel oleks lihtsam."

Samuti peab näitleja oluliseks avalikku tunnustust. "Üks asi on see, kui publik aplodeerib või kolleeg ütleb, et selle tegid hästi, aga tarvis on ka žüriide ja kriitikute avalikku tunnustust," rääkis Reinold. "See annab mõneks ajaks natuke kindlama pinna jalge alla."