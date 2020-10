Elisa-Johanna Liiva raamatusoovitused: Ester Urbala, Piret Raud ja Tove Jansson

Ester Urbala "Jumalik märk"

"See on autori esimene novellikogu," selgitas Elisa-Johanna Liiv ja kinnitas, et tegelikult on "Jumalik märk" isegi pigem romaan. "Seal on üks läbiv karakter, kellega juhtuvad kõiksugu kummalisemad asjad."

Liiv selgitas, et lugeja saab jälgida, kui väga rutiinset ja justkui tavalist elu see inimene pealtnäha elab. "Aga iga kord, kui ta midagi ette võtab, siis juhtub midagi unenäolist."

"Eks see on meie igapäevas ka nii, et elu juhtub just siis, kui plaanid on tehtud," tõdes ta ja mainis, et tema lemmiklugu on see, kus peategelane läheb seenele. "Kogu Tallinna on rabanud seenehullus ja Karinil ei ole autot, seega ta peab välja mõtlema, kuidas ta seenele saab."

Piret Raud "Kaotatud sõrmed"

"Piret Raud on eelkõige tuntud lastekirjanikuna, aga "Kaotatud sõrmed" on tema kolmas raamat täiskasvanutele," selgitas Liiv ja mainis, et teosesse on koondatud 13 lühikest juttu.

Elisa-Johanna Liiva sõnul jätkab Raud värskes teoses samu motiive, millega ta alustas lasteraamatus "Juurtega aed". "Siin on väga palju teistsugust olemist," mainis ta ja lisas, et kuigi teos on üsna kiire ja kerge lugemine, siis on nendesse lihtsatesse lugudesse peidetud mingid sümbolid.

"Nimilugu "Kaotatud sõrmed" on väga tugevalt täis sümbolit, kuidas ennast mitte ära kaotada või siis ka sellest, kuidas sa ennast kaotad, kui lubad ühiskondlikel normidel end suruda," nentis ta.

Tove Jansson "Puhas mäng"

"Kui Tove Janssoni elulooraamat kannab pealkirja "Tee tööd ja armasta", siis seda motot peetakse ka romaani "Puhas mäng" põhiliseks motiiviks," ütles ta ja selgitas, et kuigi teos räägib Jonnast ja Marist, siis võiks see vabalt olla ka lugu Tuulikkist ja Tovest.

Elisa-Johanna Liiv tõdes, et kuigi lugejale lubatakse, et see teos on autobiograafiliste sugemeta, siis tema arvates on "Puhas mäng" pigem autobiograafia ilukirjanduslike sugemetega.

"Teos räägib inimestest, kes armastavad oma tööd, üksteist ja loodust, aga samas näitab see ka seda, mida tähendab olla pimedal ajal oma saarel mere ja tormi käes," selgitas ta.