ARS-i kunstilinnaku uus näitus paneb graafika ruumis levima

Kogu näitus mängib graafika põhimõistetega nagu joon ja paljundamine. Graafika on kahemõõtmeliselt pildilt üles tõusnud ning jooned ja kujundid levivad edasi ümbritsevasse ruumi.

"Minu teos on kahes osas, graafika seinal ja ruumi toodud. Nimed on nimetud linnad ja vahutav tühjus, mis inspireerub linna uusarendusprojektidest ja pooleliolevast arhitektuurist. See on ka kommentaar praegusele olukorrale, kus projektid jäävad poolikuks," rääkis kunstnik ja kuraator Kadri Toom "Aktuaalsele kaamerale".

"Eks me oleme graafika mõiste juures proovinud ironiseerida ka, et paspartuudega natuke nalja teha ja paberit teistmoodi näidata ja jooned tulevad meil ruumi. On animeeritud jooned ja kahemõõtmelised jooned," sõnas kunstnik ja kuraator Lembe Ruben.

Autorid on lähenenud loovalt ka kohalikele materjalidele, näiteks on luues muhu vetikatest valmistatud rääkiva paberi, kus vaataja enese panusest sõltub ka kuuldav sõnum. Sel aastal katsetati uue tehnikana karborundumit.

"Tehnika on selline, mis võimaldab hästi suuri pindu, mida graafika muidu ei võimalda, ja on võimalik väljuda tavalisest neljakandilisest formaadist," selgitas Ruben.

Lilli Krõõt Repnau aga paljundab näituse jooksul kolleegide töid oma formaadi kaudu.

"Graafika on justkui parasiit ja töö nimi on parasiit, kes inspireerub näituse käigus erineatest teostest ja nende põhjal loob ruumi uued," ütles ta.

"Graafika levib ruumis" on avatud ARS-i projektiruumis kuni 28. novembrini.