Kumus avanev näitus toob publiku ette Enno Halleki kaasaskantavad päikeseloojangud

Tänavu veebruaris allkirjastasid Enno Halleki tütar Camilla Hallek ja Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme Stockholmis kinkelepingu, mille kohaselt jõudis muuseumi kollektsiooni 13 Enno Halleki teost aastatest 1990–2010. Kumu näitusel saab näha kogu annetust.

1960.–1970. aastatel arendas Enno Hallek välja uuendusliku maalipraktika, mille keskmes on erksavärvilised puidust objektid, mis tungivad raamist välja ruumi ning jäävad kuhugi maali ja skulptuuri vahealale. 1990. aastatel hakkas kunstnik alusmaterjalina kasutama vineeri ning jõudis käepidemetega varustatud, hõlpsasti kaasas kantavate ja mänguliselt kombineeritavate moodulmaalideni, mis mõtestavad ümber arusaama maalist kui galeriiseintele mõeldud puutumatust väärisesemest.

Enno Hallek "Kaasaskanatav päikeseloojang" Autor/allikas: Eesti Kunstimuuseum / Stanislav Stepashko

Näituse keskmes on Halleki arvukamaid ja rahvusvaheliselt tuntumaid sarju "Kaasaskantav päikeseloojang", mis on inspireeritud kunstniku Lääne-Eesti lapsepõlvest. Näituse kuraator on Liisa Kaljula.

"Ühtlasi talletavad need portatiivsed kunstiteosed Enno Halleki kogemust põgenikuna – perekonna kaluripaadiga Eestist lahkudes oli tal võimalik kaasa võtta üksnes kõige olulisem: mälestused lapsepõlve lõpututest merel käimistest ja seal nähtud päikeseloojangutest, mis olid tulevase kunstniku esimesteks esteetilisteks elamusteks," ütles näituse kuraator Liisa Kaljula.

Enno Hallek (1931–2025) sündis Läänemaal Rohukülas, 1943. aastal suundus ta paadipõgenikuna Rootsi, kus temast kujunes üks Eesti tuntumaid eksiilkunstnikke.

Kunstihariduse sai Hallek Rootsi Kuninglikus Kunstikõrgkoolis Stockholmis. Hiljem töötas ta sealsamas maalikunsti professorina. Rootsis on Hallek ühtlasi tuntud avaliku ruumi kunstiteoste autorina. Ta on loonud näiteks Stockholmis Södermalmi linnaosas asuva võidukaare mosaiigid ja metroojaama Stadion kujunduse.

Möödunud aasta 31. detsembril meie seast lahkunud Enno Halleki viimaseid soove oli, et tema Rohuküla lapsepõlvest inspireeritud teosed jõuaksid tagasi Eestisse.

Näitus "Enno Hallek. Kaasaskantav päikeseloojang" on Kumu neljanda korruse projektiruumis avatud 18. oktoobrini.