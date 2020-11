Video. Eestis esines Soome a capella ansambel Club for Five

Kumu auditooriumis andis 5. novembril kontserdi Soome a capella ansambel Club for Five, kes esines Eestis Sügisjazzi raames.

Club For Five'i muusikas on mõjutusi popist, rockist, jazzist ja klassikast, vahendas "Aktuaalne kaamera". Eriliselt on välja toodud ka vokaalansambli meisterlikku ning muusikainstrumente immiteerivat häälekäsitlust.

Bänd tähistab tänavu oma 20. sünnipäeva, kuhu oli plaanitud mitmeid kontserte üle maailma. Olude sunnil on aga Tallinna kontsert hetkel nende esimene ja suure tõenäosusega ka ainus kontsert väljaspool Soomet tänavu.

Jazzkaare juht Anne Erm sõnas, et Club For Five'is on põhjamaist vürtsikust. "Nad on südamed võitnud Euroopas, Soome loomulikult ja Eestis ka," selgitas ta.

Laulja Maija Sariola selgitas, et nende eesmärk on leida uusi võimalusi tuntud laulude esitamiseks. "Me loome sageli oma lauluseadeid mitte klassikalise laulu harmoonia põhjal, vaid püüdes tabada erinevate muusikainstrumentide kõla," mainis ta.