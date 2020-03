Jazzkaar toimub vähendatud mahus

Seoses maailmas toimuvate sündmuste ja Eesti riigi tervishoiuametkondade otsustega on Jazzkaar 2020 meeskond tänase seisuga langetanud otsuse festivali toimumiseks algsest pisemas mahus, et festivali publiku, esinejate ja korraldajate tervis oleks hoitud. Festivali korraldajad soovitavad tungivalt festivali Jazzkaar 2020 külastamist plaanivatel välisturistidel enda turvalisuse huvides mitte reisida festivalile.

Kahjuks ei saa sama kavaga festivali Jazzkaar 2020 edasi lükata hilisemale toimumisajale, sest suur osa festivalil esinevatest artistidest on maailma olulisemad jazzmuusikud ning nende tuuri- ja kontserdigraafikud on lepitud kokku väga pikaajaliselt. Seega ei ole võimalik neid artiste lähemal ajal korraga Eestisse esinema planeerida.

Festival Jazzkaar on teinud järgmised muutused:

- festivali peaesineja Dee Dee Bridgewateri & Estonian Dream Big Bandi kontserdile on piletimüük lõpetatud, et hoida saalis viibivate inimeste arv alla 1000 inimese;

- rahvusvahelise lasteprojekti "Kids Can", kus osaleb ligi 20 noort Eestist, Taanist ja Portugalist, workshopid ning Tallinna kontsert lükatakse edasi kontserthooajale Sügisjazz või festivalile Jõulujazz;

- Jazzkaare tasuta kontsertide päev toimub väiksemas mahus;

- kõrge COVID-19 riskiga piirkondades elavate või piirkonnas viibinud artistide kontsertidele leitakse asendusesinejad.

Kavas võib veel muutusi tulla seoses koroonaviirusest tingitud riskide ja piirangutega.

Jazzkaar kinnitab, et kui mõne kavas oleva artisti kontsert peaks täiendavate asjaolude selgumisel ära jääma, ostetakse piletid tagasi.

Jazzkaar 2020 võib piirata lisaks Alexela Kontserdimaja kontserdi publiku arvule ka väiksemates ruumides peetavate kontsertide piletimüüki, vähendamaks külastajate terviseriske. Seetõttu vabandab festival, et kõik huvilised ei pruugi mahtuda soovitud kontsertidele, ent olemasolevate piletitega on sissepääs kindel.

Festivali korraldusmeeskond konsulteerib jooksvalt terviseametiga ning lähtub riigi ja omavalitsuste ettekirjutustest ning jälgib maailmas toimuvat seoses koroonaviiruse levikuga ning otsus festivali turvalise läbiviimise osas vaadatakse vajadusel uuesti üle 31. märtsiks ning teavitatakse sellest publikut. Festivalialal rakendatakse kõrgendatud hügieeninõudeid.