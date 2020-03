Jazzkaare esindajad kinnitasid, et nad on alustanud läbirääkimisi kõikide aprillis festivalil esinema pidanud artistidega ning loodavad, et võimalikult paljudel neist õnnestub meie jazzisõpru rõõmustada ka oktoobrikuus. "Uue festivali programmis leidub ka nüüd festivalile pikisilmi oodatud artiste nagu Rymden ja Niklas Paschburg, samuti mitmeid kodumaiseid lemmikuid," selgitasid nad ja rõhutasid, et täpsustatud info artistide osas annavad 31. märtsiks.

"Kahjuks ei saa täpselt sama kavaga festivali üle viia aprillist oktoobrisse, sest suur osa festivalil esinevatest artistidest on maailma olulisemad jazzmuusikud ning nende tuuri- ja kontserdigraafikud on lepitud kokku väga pikaajaliselt," rõhutasid festivali esindajad, lisades, et mitmed välismaised artistid ja paljud kodumaistest muusikutest kinnitanud oma osalust sügisesel festivalil.

Jazzkaar pakub võimalust vahetada senised piletid uute vastu, samas on aga võimalik ka pileteid tagastada.