Tänavuste nominentide hulgas on mitmeid varasemaid nominente ja võitjaid, aga ka täiesti uusi tulijaid. Näiteks Aasta Valguskunstnik kategoorias astub Timo Tali vastu meestele, kes on nomineeritud olnud siiani igal aastal - Meelis Lusmägi ja Renè Jõhve. Põnev on näha, kas eelmisel aastal Aasta Muusikaajakirjaniku auhinna saanud Bert Järvet suudab seda taas teha kui nomineeritud on taaskord ka Koit Raudsepp ja Siim Nestor. Aasta Muusikaettevõtja tiitlile pretendeerivad Danel Pandre, Eva Palm ja Toomas Olljum.