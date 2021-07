Sony Music avab Tallinnas kontori ja loob uusi talente otsiva tiimi

Bert Prikenfeld liitus Sony Music Baltikumi A&R tiimiga käesoleva aasta mais. Bert on Eesti muusikatööstuses pikalt tegutsenud produtsent ja muusik, kes on neljal korral Eesti muusikaettevõtluse auhindadel noppinud aasta produtsendi tiitli. "Sony Musicu laienemine Baltikumis on suurepärane võimalus tõsta põnevate talentide latti kõrgemale, lisaks näen kohalikele artistidele, laulukirjutajatele ja produtsentidele palju uusi koostöö võimalusi talentidega siin ja välismaal," kinnitas ta.

Irene Kivi alustab Sony Music Baltikumi turundustiimis kohaliku ja rahvusvahelise repertuaari turundusjuhina käesoleva aasta augustis. Kivi liitub Sony Music tiimiga Sky Mediast, kus ta juhtis muusika- ja meelelahutusportaali Sky.ee. "Olen nüüdseks juba aastaid koostööd teinud Sony Musicu ja artistidega ning olen tohutult elevil, et saan uues profesionaalide tiimis tõsta siinse muusikatööstuse taset ja teha koostööd kohalike artistidega."

Lisaks alustas Sony Music Baltics partnerlust Wavy Musicu ja selle juhi Karl Tammega, kes liitus tiimiga projektijuhina juunis. Oma brändi alt manageerib Tamm artiste nagu Pluuto, villemdrillem, Heleza. "Koostöö Sony Musicuga on nii mulle kui ka Wavy Music artistidele suureks sammuks. Ma usun, et meie partnerlus on edukas, sest me mõlemad soovime panustada Eesti räpiskeene kasvu ning Sonyl on täpselt need teadmised ja võimalused Soome turult, et siin kohalike artistidega oma eesmärke täita," rõhutas ta.

Koostöö plaadifirmaga Wavy Music on jätk Sony Musicu partnerlusstrateegiale. Sony Musicu partneriks jääb ka Toomas Olljumi juhitud plaadifirma Made In Baltics, kellega sõlmiti koostööleping 2018. aastal, nüüd kolitakse aga ühiselt Tallinnasse loodavasse kontorisse.

Sony Music Baltics tegevust juhib jätkuvalt osakonna Partner Services & Baltics direktor Kaisu Pulli. "Olen väga uhke meie ümber koondunud andeka tiimi üle ja oleme valmis teenima kohalike artistide kommuuni just nii nagu peaksime," rõhutas ta.

Samuti nimetas Sony Music Lotta Loikkaneni rahvusvahelise repertuaari juhiks Soomes ja Baltikumis. Oma uues rollis keskendub Lotta SME rahvusvahelise nimistu võimendamisele Soomes ja Baltikumis. Kogu Baltikumile keskendudes jätkavad Eestis tööd Reelika Lelle regionaalse turundusjuhina, Olga Äär reklaamijuhina ja Kristina Sikk turundusspetsialistina. Koostöö Lätis jätkub senise partneriga Every Little Thing ning Leedus plaadifirmaga Damn Good.