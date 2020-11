Vahur Afanasjev: ma isegi ei ürita lugeja jaoks kirjutada

Afanasjev tõdes, et see on paratamatus, et "Serafima ja Bogdani" nn kullatolm teda jätkuvalt saadab.

"See oleks nõme eputamine, kui ma püüaksin sellest täiesti lahti saada. Kui bänd on ikkagi mõne kõva hiti ära teinud, siis see on tegelikult inetu, et sa lähed lavale ja ühtegi hitti ei tee. See jääbki saatma."

"Minul tuli küll kohe mure ja paanika sisse, et mis edasi saab. Järgmise romaani kirjutamine on ikkagi ellujäämisstrateegia, et anda endale tunda, et elu läheb edasi."

Afanasjevi uus raamat "Õitsengu äärel" on kirjutatud hoopis teisel teemal kui seda oli eeposlik "Serafima ja Bogdan". See viib lugejad 2028. aastasse, kus Maale lähenev asteroid ähvardab hävitada inimtsivilisatsiooni.

"Õitsengu äärel" aines on Afanasjevi sõnul palju rohkem see, millest ta igapäevaselt mõtleb ja need uudised, mida ta loeb. "Börsikõverate liikumisi järgin ma igapäevaselt ja tehnoloogiauudiseid vaatan ka."

Kuigi "Serafima ja Bogdani" tegevuspaigas Peipsiveerel on Afanasjev kõik suved olnud ja kasvanud, pidi ta siiski palju infot juurde otsima.

""Õitsenguga" oli mõneti lihtsam. Kohad ja tegevus on mööda planeeti laiali. Päris kõigis kohtades ma olnud ei ole, mis siin raamatus on, aga suuremas osas küll on see pilt saadud kohapealt. Väike Google Street View kontroll juurde ja ongi hästi."

"Õitsengu äärel" peategelane on planeedi rikkaim lätlanna, kes on abielus raamatu ainsa eestlase Aivariga. Eestlane peategelasena oleks grammi võrra igavam, leiab Afanasjev.

"Mul pole õrna aimugi, kuidas lugeja sellesse suhtub. Võib-olla lugejal oleks lihtsam lugeda, kui peategelane oleks eestlane."

Üks asi on Afanasjevi jaoks kindel mats – lugeja jaoks kirjutamisest head nahka ei saa. "Ma isegi ei ürita lugeja jaoks kirjutada. Ma ikka kirjutan enda jaoks, et huvitav oleks."