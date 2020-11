STL-i lavale jõuab lavastus queer- ja klubikultuurist pandeemiajärgses maailmas

Lavastuses saavad kokku erineva taustaga Eesti LGBTQI+ noored. Laval saab näha nii klassikalist kui ka kaasaegset tantsu, postitantsu, vogue'ingut, elemente drag- ja performance-kunstist, ja ka muusikuid.

Lugu algab hetkest, kus maailm on n-ö lukku pandud ning kangelane otsib kodust pääsemiseks võimalusi internetist, täpsemalt portaalist www.veenus.me – kohast, kus läbi videoruumide, chat'ide ja filtrite on võimalik end ükskõik kelleks maskeerida või välja elada seda, mida oma kodu nelja seina vahel teha ei saa.

Queer-kogukonna, eriti noorte jaoks, on klubikultuur saanud väga oluliseks, kuna see on ajalooliselt olnud peaaegu ainuke koht, kus on võimalik kohtuda sarnaste inimestega, tunda end vabalt ja avada ning avastada iseennast. Eriti tuleb see ilmsiks nende noorte seas, kel ei ole selleks kodus toetav ega turvaline keskkond, kus tihti kohtab vägivalda või karmi konservatiivsust. Mis aga juhtub siis, kui see n-ö teine kodu on ära võetud?

"veenus.me" lavastaja ja kaasautor on Rene Köster, koreograaf ja kaasautor Carmel Köster, etendajad-tantsijad Diana Harten, Elina Masing, Jaan Männimaa, Edgar Rahhimov ja Grete Ly Valing, kunstnik Marta Vaarik, valguskunstnik Mikk-Mait Kivi, muusikalised kujundajad Rene Köster ja Grete Ly Valing, külalisena teeb kaasa Yasmyn.

Lavastusega kaasneb 28. novembril Rene Kösteri korraldatav töötuba "Queerness in movement", kus Rene juhendamisel saab tutvuda liikumisprintsiipidega, mida on lavastuses "veenus.me" rakendatud. Võimalus on osta pilet, mis kehtib nii etendusele kui ka töötuppa.



Esietendus neljapäeval, 17. detsembril, järgmised etendused 29. ja 30. detsembril.