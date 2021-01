Sõltumatu Tantsu Lava kevadhooaja avab alternatiivmuusikal "veenus.me"

Sõltumatu Tantsu Lava kevadhooaja avab detsembris esietenduma pidanud, kuid mitu korda edasi lükkunud alternatiivmuusikal "veenus.me", mille keskseks teemaks on queer- ja klubikultuur pandeemiajärgses maailmas.

Lavastuses "veenus.me" saab näha nii klassikalist kui kaasaegset tantsu, eksootilist postitantsu, vogue'ingut, elemente drag- ja performance-kunstist ja ka muusikuid. Rene Kösteri ja Carmel Kösteri lavastatud "veenus.me" esietendub 15. veebruaril. Etendajad-tantsijad on Diana Harten, Elina Masing, Jaan Männima, Edgar Rahhimov ja Rene Köster. Lavastuse kunstnik on Marta Vaarik, valguskunstnik ja tehnilised lahendused Mikk-Mait Kivi, muusikaline kujundaja Rene Köster, dramaturgiline konsultant Heinrich Sepp, külalisena teeb kaasa YASMYN.

25. ja 26. märtsil etendub Soome-Taani koreograaf Taneli Törmä kaasaegne diskotantsu lavastus "Open Your Heart", milles otsitakse diskotantsu esteetika kaudu täiskasvanutes kadunud tantsurõõmu, küsides, millal me viimati tõeliselt tantsisime ning kas tantsimine pakub meile naudingut? Laval on koreograaf Taneli Törmä ja Taani tantsija Camilla Brogaard, lisaks seitse kuni kümme kohalikku noort tantsijat Eestist.

23. aprillil esietendub Telliskivi Rohelises saalis Keithy Kuuspu "Läbi kukkumine". Lavastuses testitakse vaimse ja füüsilise vastupidavuse erinevaid staadiume ning väärtustatakse ebaõnnestumist ja selle võimalikke definitsioone. Koreograaf Keithy Kuuspu, etendajad Liisa Saaremäel, Martina Georgina, Agnes Ihoma, Anumai Raska, Arolin Raudva, dramaturg Laura Cemin, kunstnik Tõnu Narro, helikunstnik Mihkel Maripuu, valguskunstnik Mikk-Mait Kivi.

Mängukavas jätkavad Külli Roosna ja Kenneth Flaki hübriidne kontsert-tantsulavastus "Two Body Orchestra", Liis Varese "Sinust saab tantsija!" ja ZUGA Ühendatud tantsijate koguperelavastus "2+2=22".