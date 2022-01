Galerii: Draakoni galeriis avati Laura Cemini isikunäitus

Kolmapäevast on Draakoni galeriis avatud kunstnik Laura Cemini isikunäitus "a slash is a dash is a splash" ("Löök on sööst on plärtsatus").

"A slash is a dash is a splash" võib sobida lavakujunduseks kas lavastusele, treeningruumile või näiteks tekstile, mis on eemaldunud lehekülje kahedimensionaalsusest. Laura Cemin mängib abstraktsiooni erinevate astmetega ja sõna otseses mõttes tõlgib sõnamängud ja idiomaatilised väljendid materiaalseteks objektideks, samal ajal luues uut, abstraktset keelt.

Sel näitusel esitab kunstnik oma loomingulise uurimuse viimaseid tulemusi – Cemin vaatleb liigutuste ja keele vahelisi ühenduskohti ning kõrvaltähendusi, mida keel omistab lihtsatele liigutustele. Cemin tõlgendab kukkumist ja libisemist, mida tavaliselt seostatakse äpardumise ja kaotusega ning mida kardetakse ja põlatakse, uute võimalustena lasta kontrollil eemalduda, tervitamaks haavatavust ja vastu võtta maapinna toetus.

Laura Cemin (sünd. 1992) on Itaalia päritolu tegevus- ja visuaalkunstnik, kes hetkel elab Helsinkis. Cemin huvitub performatiivsetest žestidest, mis võivad avalduda tegevuskunstis, installatsioonides ja kirjutistes. Ta on läbinud kraadiõppe balleti ja kaasaegse tantsu alal ning omandanud magistrikraadi Umea kunstiakadeemias Rootsis. Tema teoseid on eksponeeritud galeriides, teatrites and muuseumites nii Rootsis (Norrlandsopera), Eestis (Tallinna Kunstihoone) kui ka Soomes (Kiasma nüüdiskunsti muuseum).

Näitus jääb Draakoni galeriis avatuks 5. veebruarini 2022.