Pildid: Draakoni galeriis avati Kadri Toomi isikunäitus

Galeriis on eksponeeritud graafilised teosed, mida võib mõtteliselt jaotada kolmeks. Tondo-formaadis teoste tähelepanu keskpunkti on koondunud perifeersed, servatagused maastikud, kus puudub nähtav inimtegevuse jälg. Galerii seintel paiknevad rabajärvede kontuurid ja pilvede vastupeegeldused kõnelevad maastiku kogemisest keha kaudu.

Graafiline seeria "Kuhu kadusid kullerkupud? Hommage Lore Kutscherale (1917– 2008)" paljastab üheksa taime juured. Graafikaseerias on kasutatud Austria botaaniku, juureuurija ja taimesotsioloog Lore Kutschera botaanilisi joonistusi, mis on viidud tsüanotüüpia tehnikasse. Värvikihid on trükitud monotüüpia ja siiditrüki tehnikaid kasutades.

Kadri Toom keskendub loomingus eksperimentaalsele kaasaegsele graafikale. Teda paeluvad teemad, mis on seotud ruumi, vaikuse, tühjuse ja hetkelisusega. Toom kuulub Eesti kunstnike liitu ja Eesti vabagraafikute ühendusse, ta juhendab EKA-s ja Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas tudengeid vabagraafika kursustel. Isikunäitusi on tal lisaks Eestile olnud Lätis, Soomes, Rootsis, Saksamaal, Šveitsis ja Tšehhis.