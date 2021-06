Galerii: kunstihoones saab uurida armastuse olemust internetiajastul

Näitusel on vaatluse all ühiskondlikud seaduspärasused ja väljakutsed, aga ka võimalused, mida internet, ühismeedia ja nüüdne koroonapandeemia meile intiimsuhetes pakuvad. Näituse kuraator on Katerina Gregos.

Digitehnoloogia ja tarbimishullus on armastust ning sotsiaalseid suhteid märkimisväärselt muutnud. Virtuaalkogemus hägustab üha enam isiklikku ja avalikku piiri ning mõjutab suhtlust ja suhestumist teistega – eriti kõige lähedasematega. Tegelikkuse ja kujuteldava segunemine on tekitanud keerukaid psühholoogilisi suhterägastikke, mida uuritakse näitusel, kutsudes külastajat kaasa mõtlema.

"Näitus kutsub meid üles mõtisklema selle üle, kuidas üha linlikumast ja digivõrguga ühendatud eluviisist tuleneva süveneva võõrandumise, individualismi ja üksilduse ajal taastada tähendusrikkad suhted ning tingimusteta armastuse kui suure emotsionaalse jõu ja tugeva psühholoogilise sideme, mis annab elule tähenduse nõnda, nagu ei ükski teine suhtlusvorm, ese või kogemus? Kuidas päästa armastus kapitali ja korporatiivse tehnitsismi küüsist," selgitas kuraator Katerina Gregos.

Näitus kutsub ümber mõtestama, kuidas me oma kõige lähedasematega suhtleme ja kujutlema väljapääsu digirevolutsiooni tekitatud emotsionaalsest steriilsusest, üksildusest ja "külmast intiimsusest".

Katerina Gregos on Brüsselis elav kuraator, kunstikriitik ja lektor. Kuraatorina uurib ta kunsti, ühiskonna ja poliitika suhteid, keskendudes peamiselt demokraatiale, inimõigustele, kapitalismile ja kriisidele ning üleilmsete tootmistsüklite muutumisele. Gregos on kureerinud arvukalt rahvusvahelisi näitusi ja biennaale, sealhulgas Riia biennaali, Manifestat, Göteborgi ja Thessaloniki biennaali ning kolme Veneetsia biennaali rahvuspaviljoni (Taani 2011, Belgia 2015 ja Horvaatia 2019). Tänavu määrati ta Ateena riikliku kaasaegse kunsti muuseumi (EMST) kunstiliseks juhiks.

Näitus "Tänapäeva armastus ehk Armastus külma intiimsuse ajastul" on Tallinna kunstihoone viimaste aastate üks suurimaid produktsioone, mis valmis mitmeaastase projektina koostöös Freiburgi kaasaegse kunsti muuseumiga.

Näitusel osalevad kunstnikud:

Gabriel Abrantes, Hannah Toticki Anbert, Melanie Bonajo, Laura Cemin, Benjamin Crotty, Marijke De Roover, Kyriaki Goni, David Haines, Juliet Jacques, Mahmoud Khaled, Maria Mavropoulou, Lauren Lee McCarthy, Kyle McDonald, Marge Monko, Peter Puklus, Margaret Salmon.