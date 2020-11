Paavo Järvi tutvustab kontsertide puudumisel oma orkestreid heliplaadistuste kaudu

Uue kontserdihooaja algus on dirigentidele vahepeal teoks saanud kontsertide järel taas heitlik. Plaanitust on tulnud kohati kõik muusikakavad ära jätta. Kui kontserdimajad on suletud, on Paavo Järvi kohta ilmunud uudistest esiplaanil tema plaadistustegevus, mille kaudu ta saab ka keerulistel aegadel oma orkestreid muusikaavalikkusele näidata.

Paavo Järvit iseloomustavad eeskätt mahukad, mitmeid aastaid hõlmavad suured tsüklid. Ta tahab võimalikult mitmekülgselt tutvustada heliloojat, samas ka seda muusikat esitanud orkestrit. Ajakirjanduses rohkesti ilmunud arvustusi ja ülevaateid edastab alates 2005. aasta jaanuarist blogi Paavo Project USA-st. Autentse allikana on see rikkalikem, mis ühe Eesti dirigendi kohta kunagi on avaldatud. Pole harvad juhused, kus Paavo Järvi ka ise sõna saab. Siin kajastub lisaks ettevalmistuse muusikateadlaslikule põhjalikkusele ka Järvi väga intensiivne interpreeditegevus, sest plaatidele minevad teosed kõlavad muu repertuaari kõrval enne või pärastki kindlasti kontserdikavades orkestri kodusaalis ja kontserdireisidel mitmetel maadel. Samas leiavad tsükli plaadid või neile plaanitud üksikteosed avalikkuse tähelepanu ridamisi ka ühe kaupa, enne kogu tsükli ilmumist.

Järgnev annab põgusa ettekujutuse sellest, missuguse vastukaja on leidnud Paavo Järvi viimased plaadiprojektid. Uudis 10. novembrist (Paavo Project) valgustab laiemalt tundmatu helilooja Franz (Ferenc) Schmidti (1874–1939) harukordset menu: ajakirja Musica novembrinumbris on Frankfurti Raadio SO ja peadirigent Järvi see plaadikomplekt (Deutsche Grammophon) Schmidti kõigi nelja sümfooniaga (3 CD) saanud 5 tärni. Salvestused on tehtud viie aasta jooksul (2013–2018). Sama plaat on saanud ajakirja Gramophone oktoobrikuu plaadi auhinna. Vastukajasid Schmidti plaaditsüklile veel (jutt pole uue plaadi raadios ettemängimisest, vaid retsenseeritud hinnangutest): Münchner Merkur (2. XI); Musik und Theater (november 2020); Rootsi Raadio P1 (3. XI); The Onliner, Šveits (27. X), Trouw, Hollandi (23. X); Belgia Raadio RTBF (23. X); Musikzen, Pariis (13. X); parim päevaklassika plaat, France Musique (2. X); Capriccio, Rootsi (7. X); Concerti, Naxos Records (7. X); nädala album, Bayerische Rundfunk, BR Klassik (2. X) jne.

Uudis 9. novembrist. Ajakirja Gramophone novembrinumbri kaas Paavo Järvi plaadi fotoga teatab Tšaikovski-sarja esimese plaadi ilmumisest novembrikuul: Viies sümfoonia ja avamäng-fantaasia "Francesca da Rimini". Mängib Tonhalle-Orchester Zürich, väljaandja Alpha Classics. Sarja kõik plaadid ilmuvad kontserdivõtetena. Eelmisel hooajal avas Järvi sarja orkestri kodusaalis IV ja VI sümfooniaga, sel hooajal mängiti plaadistamise plaaniga Viiendat. Vastukajades pressis toovad autorid esile Järvi märgatavalt uutmoodi lähenemist Tšaikovski muusikale, mis tunduvat Tšaikovski taasavastamisena. Zürichi orkester mängis Viiendat aasta algul oma Euroopa reisil. Sümfooniate koguplaadistuse on Järvi aastaid tagasi teinud ka Cincinnati SO peadirigendina. Nüüdne Tšaikovski-sari on kavandatud seitsmele plaadile. 11. novembril on uus plaat retsenseeritud ja kõlanud Lääne-Saksa ringhäälingus (WDR3 Tonart, ka 9. XI); SRF Radio (24. X); Peter Hagmanni blogi (Šveits, 28. X).

Veel 28. oktoobril ütleb Peter Hagmann oma blogis Lugano kontserdi järel, et Viini kontserdid pole ära öeldud. Ootamatu äraütlemine tuli siiski, kohe järgmisel päeval: Zürichi Tonhalle orkestri kõik kontserdid kodus ning muusikareis Viini ei toimu. Viini Musikvereini suures saalis oli 14. ja 15. novembrile plaanitud kokku kolm kontserti: Szymanowski Viiulikontsert nr 1 (Lisa Batiašvili), Schumanni Sümfoonia nr 3 ning Bruckneri Sümfoonia nr 4.

Pisut veel varasemast. Paavo Project teatab BBC Proms'i kavast, kus Paavo kiirkorras asendas kava muutmata Esa-Pekka Saloneni. Veebikontserdil 7. IX Royal Albert Hallis mängis Philharmonia, ettekandel Raveli "Couperini haud", Šostakovitši Klaverikontsert nr 1, solistid, Mozarti "Jupiter-sümfoonia" (nr 41). Õhtu möödus meile peaaegu et teadmata, sest Paavo Järvi ootamatu esinemine sellel jõudis siia napi hilinenud sõnumina.

Mezzo TV andis 8. novembril eetrisse Zürichi Tonhalle orkestri hooaja 2019/2020 avakontserdi salvestuse. Paavo Järvi juhatusel kõlas see 2. oktoobril 2019 Järvi debüüdina orkestri peadirigendi ametis. Ettekanne toimus Zürichi Tonhalle Maagis, kavas Sibeliuse "Kullervo" op. 7, kus olid kaastegevad Eesti rahvusmeeskoor ning solistidena Soome lauljad Johanna ja Ville Rusanen.

Lõpetuseks koju. Esmaspäeval 9. novembril alustas Klassikaraadio uut, viieosalist saatesarja Beethoveni suure tähtpäeva märgiks. Sarja autorid on Paavo Järvi ning Nele-Eva Steinfeld, tema ka toimetajana. Beethoveni kõik 9 sümfooniat ja avamänge esitab uuel plaaditsüklil Järvi juhatusel tema kauaaegne orkester Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Selle projekti plaate salvestas Paavo Järvi enam kui kümnel aastal (Sony Classical/RCA Red Seal) lõpuni veendununa, et Bremeni orkester oli selleks sobivaim. Projekti üksikplaadid on võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Järvi osalemine kogu saatesarjas on praegust olukorda arvestades harukordne, kahe autori dialoog on põnevusega jälgitav, Bremeni orkestri ja Paavo ühistöö plaadid siinjuures kõlamas. Saatesari lõpeb detsembri algul, 250 aastat tagasi Beethoven sündis, aga tema sünni täpset kuupäeva meil ju pole.