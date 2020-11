Ugalas jõuab lavale Eesti teatri agentuuri näidendivõistluse võidutöö

Loo keskmes on noor abielupaar, kes on kolinud ühte mereäärsesse külla, kuigi on selge, et nad on linnainimesed. Miks nad tulid kohta, kus kõik tunnevad kõiki ja elu tuiksoon on kauplus ning külabaar?

Maaelu keskmes arenevad suhted viivad aga kummaliste kohtumisteni ning tuletavad meelde elus ja looduses valitsevaid mustreid. See on lugu kontakti (taas)leidmisest iseenda, kaasinimeste, maa ja loodusega.

"Aastat poolteist tagasi lavastasin Austraalia näitemängu "Surmkindlad asjad siin elu" – "Valged põdrad" on selle eestimaine järg," märkis Andres Noormets.

Lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets, kostüümikunstnik Maarja Viiding ning valguskujundaja Villu Konrad. Mängivad Ilo-Ann Saarepera, Marika Palm, Laura Kalle või Marion Tammet, Liisu Krass, Peeter Jürgens, Rait Õunapuu, Tanel Ingi ja Vallo Kirs.

"Valged põdrad" etendub lähikuudel lisaks Ugala teatrile ka Tallinnas KUMU-s.