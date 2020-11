Vox Clamantise uus plaat on nomineeritud Edisoni muusikaauhinnale

Kevadel plaadifirma ECM alt ilmunud Vox Clamantise plaat "The Suspended Harp of Babel" on nomineeritud Hollandi muusikaauhinnale Edison Klassiek.

Edisoni preemia on üks vanimaid muusikaauhindu maailmas ning võrreldav Ameerika Grammy või Brit Awards preemiatega. Maailma esimese fonograafi ehk heli taasesitamist võimaldava aparaadi leiutaja Thomas Edisoni järgi nime saanud preemiat antakse välja juba 60 aastat ning see on vanim ja mainekaim muusikaauhind Hollandis.

Plaadil kõlavad Eesti helilooja Cyrillus Kreegi rahvakoraaliseaded ja Taaveti laulud, koloriidi lisab kogu kavale instrumentaaltrio koosseisus Angela ja Marco Ambrosini nyckelharpal ning Anna-Liisa Eller kandlel, kes esitavad Marco Ambrosini spetsiaalselt selle kava jaoks loodud vahepalasid. The Guardian on tõstnud selle plaadi puhul esile Vox Clamantise peenet väljendusrikkust ning müstilisena kõlava instrumentaalansambli erilist sobitumist a capella koori kõla kõrvale.

Ansambli kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve sõnul kõnetab Kreegi muusika oma erilise harmoonia ja sügava vaimuliku tunnetusega jõuliselt ka kaasaegset kuulajat. Koos Marco Ambrosini lõunamaiselt impulsiivsete vahemängudega loob see täiesti ainulaadse kollaaži.

Ansambel Vox Clamantis toetub oma muusikas gregooriuse laulule, põimides seda sageli kaasaegse muusikaga. Vox Clamantise kõik plaadid on alati leidnud laialdast rahvusvahelist tunnustust. Ansambel on osalenud Grammy võitnud plaadil "Arvo Pärt - Adam's Lament" ning tema muusikat on kasutatud Oscari võitnud Paolo Sorrentino filmis "La Grande Bellezza". Vox Clamantise plaat "Arvo Pärt - The Deer's Cry" on pälvinud hulgaliselt auhindu: Eesti klassikaalbum 2017, Diapason d'Or ning Choc ajakirjas Classica Prantsusmaal, BBC Music Magazine'i ja Taani raadio aastaauhinna nominent jpm. Prantsusmaal ilmunud album "Sacrum convivium" pälvis muuhulgas muusikaajakirja Classica kõrgeima tunnustuse ning ka aasta parima koorimuusikaplaadi auhinna Eestis.

Edisoni preemiate võitjad selguvad detsembrikuu alguses Hollandis.