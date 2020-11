Ragnar Novodi sarjasoovitused: "The Queen's Gambit", "Raised by the Wolves" ja "Ted Lasso"

"The Queen's Gambit"

Kaader lühisarjast "The Queen's Gambit". Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire / PA Images

"The Queen's Gambit" on oktoobri lõpus Netflixi jõudnud seitsmeosaline seriaal, mis räägib fiktiivsest inimesest, malegeeniusest Beth Harmonist ja põhineb samanimelisel 89. aasta raamatul.

"Seda inimest pole kunagi olemas olnud, aga lugu on klassikaline, et sul on väike tüdruk, kes on elanud läbi suured dramaatilised sündmused, kasvab üle 50ndate lastekodus USA-s ja näeb eemalt malelauda, millest saab tema kindel, turvaline maailm."

Novodi sõnul ei eelda see, et sa midagi malest teada. Tema vaatas sarja ära ja ei tea malest endiselt malest mitte midagi. "Ma tean malest kui ajaloost nüüd rohkem, aga ma ei oska teda endiselt mängida." Asi, mida võiks teada, on see, et see on fantastiline seriaal fantilistilise näitlejaga.

"Ta on selles mõttes klassikaline, et sul on malegeenius, kes on 9aastasest saati geenius. Aga suure eduga kaasnevad probleemid, halvad inimesed, alkoholism, sõltuvus. See kõik on põhjendatud tema enda dramaatilise minevikuga," lisas Novod.

"Raised by the Wolves" ("Hundiharidus")

Kaader sarjast "Raised by the Wolves". Autor/allikas: SCANPIX / Capital Pictures

HBO Maxi "Hundiharidus" on Ridley Scotti ("Blade Runner", "Tulnukas") produtseeritud seriaal, mis on tema enda poja Luke Scotti lavastatud.

"See on ülimalt veider ulme. See on väga veider, pöördeline ja selle lõpp ilmselt paljudele ei meeldi. [---] Sellel seriaalil on ka suurepärased algustiitrid. Tihtipeale on algustiiter see, mis määrab ära, kas seriaal on hea või mitte. Selle algustiitrid on niivõrd painavad, veidrad ja kummituslikud, et sa pead edasi vaatama," kirjeldas Novod.

"Ted Lasso"

Kaader sarjast "Ted Lasso". Autor/allikas: SCANPIX / AP

"Ted Lasso" on Apple TV Plusi komöödiaseriaal Jason Sudeikisega peaosas, kes on Novodi sõnul ehk rohkem tuntud heade Hollywoodi komöödiafilmide poolest. "Minu silmis ei ole ta kunagi olnud just suurepärane näitleja. Aga "Ted Lasso" on see, mis teeb ta suurepäraseks."

"Ted Lasso" räägib Ameerika jalgpallitreenerist, kes on õpetanud seni ainult lapsi, aga kes kutsutakse Inglismaale n-ö päris jalgpallitreeneriks üsna tuntud meeskonnale.

"Ta ei tea mitte midagi Euroopa jalgpallist ja ta on kutsutud sinna seepärast, et olla väike osaline kellegi teise suuremas mängus. Aga kuna Ted Lasso on niivõrd optimistlik, positiivne, energiast pakatav ja näeb kõike ainult hea ja siirana, siis kõik, kes tahavad talle halba, ei austa teda või teevad teda maha, hakkavad teda ühel hetkel armastama."

Üks selle seriaali loojatest on "Scrubsi" looja Bill Lawrence. "Kes on kunagi "Scrubsi" näinud, teab, et see oli väga irooniline ja sarkastiline, aga samas kogu aeg positiivne ja annab midagi hingele," võrdles ta.