Jõulujazzile planeeritud Dirty Loopsi kontsert lükkub edasi

"Võrreldes muu maailmaga on see privileeg, et Eesti kultuurielu jätkub ning saame jätkuvalt tuua muusikaelamusi kuulajateni," ütles festivali produtsent Eva Saar ja kinnitas, et nad hoiavad rangelt kinni kehtestatud kitsendustest. "Kõik tänased piletiomanikud pääsevad saali."

Seoses Covid-19 levikuga tekkinud takistuste tõttu esineb Hispaania flamenko kvintett Los Aurora asemel 28. novembril Kumu auditooriumis Melodie Gimard ansambel projektiga Numen. Laval astuvad üles Meloldie Gimard, Laura Marchal, Pablo Gomez ja Marti Corbera.

Edasi lükkub Rootsi pop-jazz bändi Dirty Loopsi 27. novembril (algselt 25. aprillil, seejärel 9. oktoobril) toimuma pidanud kontsert. "Oleme kurvastusega otsustanud Vabal Laval toimuma pidanud kontserdi edasi lükata, maailmas valitseb tõsine olukord, näeme seda siinsamas Rootsis, seetõttu ei taha me anda kontserte ning seada inimeste tervist ohtu globaalse pandeemia ajal," kinnitas ansambel ja rõhutas, et esinevad Eesti publikule 2021. aastal.

25. Jõulujazz toimub 26. novembrist 14. detsembrini.