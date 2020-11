"Osnapi" lavastus avas näitlejatele Voldemar Pansot uuest küljest

"Sattusin kuulama ammu-ammu ERR-i arhiivis – see on kuldaväärt arhiiv –Panso mõtisklusi muusikast ja see jäi mulle kuklasse ja siis mingil hetkel hakkas idanema seal mõte, et äkki sellest võiks midagi edasi arendada," rääkis lavastaja ja muusikajuht Riina Roose "Aktuaalsele kaamerale".

Näitlejatene teevad lavastuses teiste hulgas kaasa Sandra Uusberg ja Kaspar Velberg, kes tänu lavastusele Panso kohta uusi teadmisi on saanud.

"Mina ei teadnud, et ta oli muusikaliselt nii haritud, et ta orienteerus muusika terminoloogias ja et ta kasutas seda lavastusprotsessides näitlejatega, seda ma ei teadnud," tunnistas Uusberg.

"Jah, see oli avastus, et just terminoloogia mõttes ja et pedagoogina n-ö. Ise olen ka näitlejana neid seoseid palju tajunud, aga tema oskas seda väga ilusti sõnastada," nõustus Velberg.

Lisaks üllatas Uusbergi panso armastus rahvamuusika vastu. "Lauliku lapsepõli rullus lahti kogu meie uurimustööst ja see oli väga ilus," sõnas ta.

"Mina olen koorimuusika suur austaja ja mul hea meel, et lõpuks on väljund, kus ma saan seda esitada," ütles Velberg.