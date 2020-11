Jaak Prints: Voldemar Pansot huvitas väga inimene

Jaak Printsi sõnul elab Panso parimal võimalikul viisil edasi. "Esmalt juba seeläbi, et kui noor inimene soovib astuda lavakunstikooli, siis meil on soovituslik lugemisnimekiri, kus on sees ka Panso "Töö ja talent näitleja loomingus", ilma selle raamatu lugemiseta jääks inimene katsetel jänni," tõdes ta ja mainis, et kui inimene on kooli vastu võetud, siis tuleb Pansost juttu ka teatriajaloo loengutes. "Lisaks erialatunnid, kus konkreetselt läbi praktiliste näidete tuleb ette viiteid ja tsiteerimist, vaadatakse ka materjale Pansost."

"Pansost rääkides öeldakse, et teda huvitas väga inimene," ütles ta ja mainis, et Panso ei kasvatanud ka näitlejaid šablooni järgi, vaid üritas tuua igaühes välja tema väärtuse. "Mõneti on see ka isiksuse kasvatamine."

"Häid tegijaid ja tippe on alati väha," rõhutas Prints ja mainis, et lõpuks on iga noore inimese enda otsus, kas ta tahab arendada oma talenti edasi või ta jääb lootma, et tehke minust keegi. "Kui on see teine variant, siis ta jääb jänni."

Hetkel Jaak Prints aktiivsel teatritegemise seotud ei ole. "Ma tajun ise seda noorte õpetamist kui vastutust, kui ma peaksin kuskilt veel midagi kõrvalt tegema, siis järelikult ma hakkan enda jõudlust jaotama," tõdes ta ja mainis, et kuigi teatud töölõike saab niiviisi teha, siis õpetamises ei tohi järelandmisi teha.