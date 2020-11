Argo Aadli: olen filmide casting'utel alati põrunud

Näitleja Argo Aadli tõdes, et on filmides vähe kaasa teinud. Seda osaliselt seetõttu, et casting'utel talle käia ei meeldi.

"Ma olen põrunud kõikidel casting'utel ja ausalt öeldes ma kardan seda sõna nii hirmsasti. Las ma siis üritan seal teatris ikka," rääkis Aadli kultuurisaates "OP" ja lisas, et filmides on ta kaasa teinud peamiselt vaid siis, kui teda neisse kutsutud on.

Teatrilaval on üks tema värskemaid lolle aga Linnateatri lavastuses "Osnap", mis on pühendatud Voldemar Pansole.

"Selline ahhaa elamus on väga suur olnud. Üks lause, mille peale ma olen väga palju – ma ei oska täpselt seda konteksti öelda, aga korduvalt ta oma lavakunstikooli tudengitele seda ütles – et kui te arvate, et näitleja töö on puhas töö, siis te eksite, see on väga must töö," sõnas Aadli ja lisas, et tema jaoks oli üllatav teada saada, et Pansol oli ka väga tugev muusikaline taust.

Lisaks andis Aadli hiljuti ka hääle Eesti Loodusmuuseumi uue näituse tegelasele hülgepoiss Harrile.

"Seal ei olnud kahtluseussi ka. Seal ma sain kohe aru, et on suurepärane võimalus sellise näitleja nagu Ülle Kaljuste puutuda kokku. Väga põgus on mie kokkupuude olnud ja oli väga tore kohtuda," ütles Aadli.

Aadli tõdes, et tal on läinud hästi, sest tööd on tal alati palju olnud. Selle asemel, et muretseda selle üle, et tööd ei ole, on ta pigem pidanud mõtlema, kuidas kõik töö tehtud saaks.

"Siis ikkagi mõtled selle aja peale, kui varsti saab see läbi. See on ikka ajutine. Aga see on küll mõnes hetkes täitsa tavapärane, et sa oma kolleegidega kohtud ikka tunduvat rohkem kui oma perega, oma naisega, oma lastega. See on nii, see on selle töö omapära. Aga selle arvelt võttad jälle tagasi, nii et see on kuidagi tasakaalus," sõnas Aadli.