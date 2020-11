Laulukaare taastamisele kulub pea 160 000 eurot

"Põlengu järgselt viisime emeriitprofessor Karl Õigeri eestvedamisel läbi põhjaliku ekspertiisi, millest selgus, et kahju oli suurem kui esmalt arvata võis," ütles Lauluväljaku juht Urmo Saareoja. "Ekspertiisist lähtub, et kõlaekraani puitpinnal on tulekahjustused üle 150 ruutmeetri suurusel alal ning põlengueelse olukorra taastamiseks tuleb eemaldada katusekate, katuse roovid, aluskate, sarikad ja kolmekihiline puitkoorik ning asendada need endisel kujul, õnneks ei ole kahjustada saanud kandetrossid ega kandevõime."

Taastamistöid teostama asuva Aruna Ehituse juht Arunas Buga nentis, et objekt on keeruline ja töömahukas. "Tegemist ei ole tavapärase ehitustööga, laulukaare ehitusel on kasutatud keerukaid lahendusi ning taastamisel tuleb kõike seda silmas pidada."