Panso auhinna laureaat on Hardo Adamson

"Hardo Adamson on andeline ja suuteline oma annet töökalt arendama. Tal on lai diapasoon: farsist traagilise tunnetamise ja väljendamiseni. Ta on kiire õppija ja pidev üllataja. Hea lavapartner ning abivalmis kursusekaaslane. Elurõõmus ja nakatab oma teotahtega kõiki – nii partnereid laval kui ka publikut saalis," kirjeldas XXX lennu juhendaja Lembit Peterson.

Sel aastal tähistab EMTA lavakunstikool kooli asutaja ja pikaaegse juhataja Voldemar Panso 100. sünniaastapäeva.

Pärast Panso surma asutati 1978. aastal Jaak Alliku ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri ettepanekul Voldemar Panso nimeline auhind, mida antakse eeskujuks seadmist väärivale ja perspektiivikale EMTA lavakunstikooli üliõpilasele. Auhinnaga kaasneb mälestusmedal, mille autor on Margus Kadarik, ja Eesti Kultuurkapitali rahaline preemia.

24. ja 25. novembril esietendus Theatrumis XXX lennu esimene diplomilavastus "Tabamata ime" (lavastaja Lembit Peterson). Jaanuaris jõuab Eesti Noorsooteatris esietenduseni lühilavastuste kassett "Kõige all ja kohal on...". Veebruaris toob koreograaf Tiina Mölder XXX lennu tudengitega välja liikumislavastuse.