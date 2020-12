EKA avalikul hindamismaratonil saab tutvuda noorte kunstnike kursusetöödega

Igal hommikul installeeritakse EKA galeriisse uued tööd, mida lisaks hindamiskomisjonile saavad näha ka lihtsalt kunstihuvilised. Sel neljapäeval hinnati viie esimese kursuse stsenograafiatudengi töid, mille juhendaja on Ene-Liis Semper.

"Mina olen siin uus inimene ja nagu ikka uus inimene tuleb uute ideedega. Ma alustasin sellest, et milleks midagi ette kirjeldada – igaüks võiks minna koju, vaadata tuttavaid elemente, mis neil ümbruses olemas on ja siis püüda teha sellest mingi vaba kompositsiooni. Luua uusi tegelasi või olukordi, mis esmapilgul tunduvad sürrealistlikud, aga kui pärast hakata vaatama, mis välja tuli, võib hakata avastama väga põnevaid tähendusi," rääkis Semper "Aktuaalsele kaamerale".

Sügissemestri erialaprojekt ühendas kaht esmapilgul vastandlikku mõistet: mask ja dekonstruktsioon.

"Me püüdsime minetada narratiivi ja jõuda sügavamate tunnetuslike aistingutega ja mulle tundub, et luua mingit põhja, mis toimib ja mis mitte, ja mingi ratsionaalsus ära jätta. Mask iseenesest annab palju mänguvõimalusi – on väga hea pinnas, millele ehitada tundmusi ja emotsioone, mida kunstnik parasjagu öelda tahab," sõnas esimese kursuse stsenograafiatudeng Joel Väli.

"Me elame maailmas, kus on tohutu assotsiatsioonide voog ja kuidas neid määrata, ära tunda ja situatsioonis näha, see on oskus, mida me õpime elu aeg. Ma arvan, et kunstis ka võib saavutada põnevaid tulemusi siis, kui sa ei tea nii täpselt, kuhu sa tahad jõuda," kirjeldas Semper.

Hindamismaratoni näitused on avatud kuni 18. detsembrini töö- ja laupäeviti kella kolmest kuueni.