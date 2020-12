Ilmus Ivika Sillari teatriteemaliste tekstide kogumik "Ma käisin teatris"

Teatrikriitik ja -pedagoog Ivika Sillar (1934–2020) lõpetas 1958. aastal Moskvas Lunatšarski-nimelise riikliku teatrikunsti instituudi (GITIS; praegune Venemaa teatrikunsti instituut) teatriteaduse erialal. 1958–1965 töötas ta Eesti Televisiooni kirjandus- ja kunstisaadete toimetajana, seejärel aastakümneid (1965–2010) TRK lavakunstikateedri (praeguse EMTA lavakunstikooli) juhataja abina.

Ivika Sillari teatriartiklite kogumikus on 28 teatrialast kirjutist, mille hulgas on nii näitlejaportreid, lavastuste arvustusi kui ka probleemartikleid. Kirjutised on varem ilmunud ajakirjas Teater. Muusika. Kino, Teatrielus ja teatri NO99 aastaraamatutes. Sillar hakkas artikleid avaldama juba alates 1958. aastast, mistõttu on kirjutisi palju rohkem ja bibliograafia ongi raamatule lisatud. Valiku oma artiklitest tegi Ivika Sillar ise.