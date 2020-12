Soome lastekirjanik Mauri Kunnas: usun, et jõuluvanast enam ei kirjuta

Nelikümmend aastat raamatuid kirjutanud ja joonistanud Mauri Kunnas on lastelugudeks vorminud nii enda väljamõeldud koerteküla elu kui ka Metsiku Lääne, mereröövlid, kuningas Arturi ning Soome rahvuseepose "Kalevala", vahendas "Akutaalne kaamera".

Kunnas kinnitas, et püüab teha rõõmsaid ja humoristlikke raamatuid. "Mul on tunne, et lapsi koormatakse liiga palju kliimamuutuse taoliste süngete teemadega, mis neile suisa apokalüptilised tunduvad," tõdes ta ja kinnitas, et on seetõttu otsustanud, et tema neid teemasid ei puutu. "Püüan pakkuda lapsepõlve sobivat rõõmu."

Ajaloost huvitatud 70-aastane kirjanik püüdleb samas ka lustlikes väljamõeldud lugudes justkui ajakirjandusliku täpsuse ja detailirohkuse poole. Uusimas eestindatud raamatus "Jõuluvana jõulupuhkus" kirjeldatakse, mis toimub jõuluvana kodukülas, kui pühad läbi saavad.

Tegemist on viienda päkapiku- ja jõuluvana teemalise raamatuga ning kirjanik ise tunnistab, et on nüüdseks jõuluvana teemast juba päris väsinud. "Mul on veel üks enda arvates päris hea teema, aga arvan, et jõuluvanast enam ei kirjuta," tõdes ta.