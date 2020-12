Ehtekunstnike aastanäitus võtab kokku pandeemia-aasta mõju ehteloomingule

Näitus A-galerii seifis koondab 30 ehtekunstniku loomingut, hõlmates eri generatsioone ja koolkondi, materjale ning tehnikaid. Pandeemia-aasta andis osadele lisaaega süvenemiseks, teistelt võttis majandussurutis aga ateljee või loomeruumi.

"See aastanäitus võtab lähtepunktiks just lõppeva aasta. See teema on nii lihtne, tabav, kõikehõlmav, nagu see eelmine aasta ongi ehk siin on lastud vabalt liikuda mõtetel ja tehnikatel. Hästi palju on katsetusi ja asju, mis võib-olla teistel aastatel ei tulekski päevavalgele," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" galerist-kuraator Sille Kima.

"Näiteks suuremat sorti skulpturaalsed ehted. Ehtekunstnik Kristi Paap näiteks kasutab kreegipuu koort ja siidi, et otsida uusi tehnikaid ja viise, kuidas luua," kirjeldas Kima.

"Aga võib-olla kõige olulisem muudatus, mis tuli välja sellest, kui me ehtekunstnikega rääkisime, on just nimelt see, et kuidas nad ise on oma loomingut selle aasta jooksul ümber on mõtestanud," jätkas ta.

"Kuidas see on mõjutanud, andnud aega ja loonud mõttekohti, kuidas tekkinud aega teistmoodi kasutada ja tööd ja protsessi struktureerida," tõdes Kima.