"Alljumalate" kunstnik Elo Soode kandideerib Briti filmiauhinnale

"Alljumalad" valmis Ühendkuningriigi, Belgia, Eesti, Serbia ja Rootsi ühistööna ja jõudis esimest korda Eesti publiku ette tänavu novembri lõpus PÖFF-i raames.

"See nominatsioon on filmile ja Elole väga suur tunnustus. Kontseptkunstnikul on filmi loomise juures sageli võtmeroll. Ta visualiseerib enne võtteid režissööri, kunstniku ja operaatori ideed ning tema detailsete kavandite põhjal luuakse filmile võttekeskkonnad," rääkis Eesti-poolne kaasprodutsent Katrin Kissa tootjafirmast Homeless Bob Production.

"Alljumalate" juures on raske Soode rolli ülehinnata, märkis Kissa. "Tema loodud on suur hulk linnamaastike visioone, mis arvutianimatsioonide abil ekraanile jõudsid. Ta kujundas mitmed keskkonnad Eesti põhjal ja nii võib filmis näha nii Lasnamäge kui Narva Kreenholmi tehast."

Ka filmi teinegi BIFA nominatsioon, parimate visuaalsete efektide eest, on seotud Elo Soode tööga, lisas Kissa.

Lisaks Soodele mängis "Alljumalate" loomise juures olulist rolli ka Eesti grimmikunstnik Kaire Hendrikson. Filmis teeb episoodilises rollis kaasa ka näitleja Katariina Unt.

Kaader filmist "Alljumalad" ("Undergods"). Autor/allikas: pressimaterjalid

"Alljumalad" on hispaania juurtega režissöör Chino Moya debüütfilm, mis on üles võetud nii Serbias kui ka Eestis. Režissöör ise on linateost kirjeldanud kui katkematut retke läbi inimlike nõrkuste ja ettemääratud ebaõnne.

Filmis mängivad Oscariga pärjatud "Sauli pojas" peategelast kehastanud Ungari näitleja Géza Röhrig, sarjast "Peaky Blinders" tuntud Jan Bijvoet ja Ned Dennehy, kassahitis "Rogue One: Tähesõdade lugu" kaasa teinud Michael Gould ja veel mitmed rahvusvaheliselt tuntud staarid.

Elo Soode on filmikunstnik ja kontseptkunstnik. Ta on lõpetanud 2008. aastal Eesti kunstiakadeemia stsenograafia osakonna ning 2014. aastal Briti rahvusliku filmikooli (National Film and Television School - NFTS) filmikunstniku erialal. Soode varasemate tööde hulka kuuluvad teiste hulgas mängufilmid "Paddington 2" (2017), "Häving" (2018) ning telesarjad "Tšernobõl" (2019) ja "Suur" (2020).

BIFA on filmiauhind, mida antakse välja 1998. aastast, et väärtustada sõltumatult rahastatud Briti filme ja filmitegijaid. 2021. aastal antakse auhinnad kätte 21. veebruaril.

"Alljumalad" jõuab Eesti kinolevisse aprillis 2021.