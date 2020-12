Semperi ja Ojasoo "Kuritöö ja karistuse" keskmes on inimese väärtuse küsimus

Draamateatris esietendub Fjodor Dostojevski "Kuritöö ja karistus", mille toovad lavale Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. Lavastuse keskmes on eksistensiaalne küsimus – mis on inimese väärtus ja mis annab talle põhjuse ja õiguse elada?

Lavastus "Kuritöö ja karitus" põhineb Dostojevski 1866. aastal kirjutatud romaanil, mille lavastajate duo Semper-Ojasoo ilma suurte sisuliste muudatusteta tänapäeva üle kannavad.

Loo keskmes endine õigusteaduste üliõpilane Raskolnikov, keda mängib Ursel Tilk, kes võtab õigluse mõistmise enda kätte ja tapab kaks inimest. Sellele järgneb nii sisemise kui ka ümbritsevates suhetes tasakaalu otsimine.

"Ta otsib seda midagi, mis on see minu asi, mis teeb mind eriliseks ja annab mulle põhjenduse elada," rääkis Tilk "Aktuaalsele kaamerale".

Näitleja Helena Lotman märkis, et ei ole keeruline tunda vähemalt mingil määral seda sama valu, neid samu küsimusi.

"Meile on viimasel ajal mitu korda tundunud, et maailm on läbi, et ongi kõik. Aga mis siis saab, kui enam edasi ei saa?" kirjeldas Lotman.

Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo uurivad kuriteo fenomeni individualistlikus kontekstis.

"Ühelt poolt on palavikuline nõudmine olla õnnelik ja elada head elu, mis justkui on tänapäeva uus katekismus. Teisalt see Mina väärtustamine, et iga üksikisik oma väikeste ja suurte soovidega on absoluutselt üle kõige muu. Tänases päevas on selliseid trende palju," rääkis Ojasoo.

"Kuritöö ja karistus" paiskab need igavikulised teemad õhku pühapäevasel esietendusel Draamateatri suures saalis.