Fotografiska kolis näitusega Tartusse

Aparaaditehases pole Fotografiskale eraldi galeriiruumi antud, vaid teoseid võib nii-öelda kogemata vaatama sattuda näiteks mõnda kohvikusse, restorani või poodi suundudes. Fotografiska tegevjuhi sõnul olid plaanid sellise rändava näituse jaoks juba pikalt ning Tartu tundus loogiline esimene valik.

"Aparaaditehas on meiega võib olla sarnane, selline kultuurisüda siin linnas ja nii see otsus tuli. Meie jaoks see on eriline võimalus tuua üks oma näitustest siia, mis on natuke teistmoodi näitus, kui meie tavalised põhiprogrammi näitused. See liigitub meil Fotografiska For Life näituse alla, mis on erinäitus toodetud mingisugusest ühiskonna- või sotsiaalsest probleemist lähtuvalt," rääkis Fotografiska Tallinn tegevjuht Margit Aasmäe "Aktuaalsele kaamerale".

Erinäituse taga on nelja kohaliku fotograafi Darya Burakina, Iryna Arakhouskaya, Nadia Buzhani ja Volha Shukaila jäädvustatud valusad ja ausad lood Valgevene naistest, kes unistavad paremast riigist ja võitlevad meeleavaldustega oma hääle ja tõe nimel.

Kolm aastat Tartus elanud valgevenelanna Volha tahaks ise samamoodi oma koduriigis valitsusevastaseid meeleavaldusi toetada, ent on õnnelik, et ka Tartus sel teemal räägitakse. Valgevenelasi elab Tartus kokku paarkümmend.

"Ma olen naiste võimu üle väga uhke. Me ei osanud sellist jõudu naiste poolelt oodata. Nad nõudsid rahulikke proteste ja avaldasid ilma vägivallata meelt. Need rahumeelsed protestid, mida me Valgevenes näeme, muutusid sellisteks tänu naiste liikumisele," kõneles Volha Kaskeeich.

"Pärast Tartut viime selle näituse Narva kunstiresidentuuri. Narva ka sel põhjusel, et Ida-Virumaal on kõige suurem valgevenelaste kogukond Eestis ja sellega selle näituse lugu tõenäoliselt füüsilisel kujul lõppeb küll," ütles Aasmäe.

Kümme füüsilist teost on vaid üks osa kogu näitusest. Palju suurem valik valgevene fotograafide teoseid koos nende taga peituvate lugudega on üleval Fotografiska virtuaalgaleriis.