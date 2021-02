Galerii: Fotografiskas avati moefotograaf Ellen von Unwerthi näitus

Ellen von Unwerth on Saksa fotograaf, kelle fotosilma ees on 30 aasta pikkuse karjääri jooksul poseerinud suur hulk erinevaid staare, nende hulgas näiteks Rihanna, Claudia Schiffer ja Kate Moss. Ta on avaldanud üheksa fotoraamatut, pildistanud kümneid ajakirjade esikaasi, teinud mitmeid projekte filmirežissöörina ning andnud välja oma rahvusvaheliselt ilmuva ajakirja.

Oma esimesed fotod jäädvustas ta enam kui 30 aastat tagasi modellina Aafrikas. Näitus "Pühendumus! 30 aastat naiste jäädvustamist" koosneb seeriatest, mis peegeldavad erinevate emotsioonide väljendusviise: armastus, mäng, võim, sugu, iha, kirg ja draama.

"Paljud olukorrad võidavad sellest, kui nendega veidi mängida. Ärge võtke kõike liiga tõsiselt. Selle asemel, et kontrollida, las elu tuleb ise teie juurde. Ma tahan oma fotodesse energiat ja liikumist, sest see ongi elu. Sa ei saa seda kontrollida. See üllatab sind alati, kui sa lased end üllatada, selle asemel, et kogemusi halbadeks või headeks sildistada," kirjeldab oma loomingut Ellen von Unwerth.

Ellen von Unwerthi "Pühendumus! 30 aastat naiste jäädvustamist" jääb Fotografiskas avatuks 30. maini.