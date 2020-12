Fotografiska uus näitus jutustab sõjapiirkondades üles kasvanud lastest

Fotode autor, ameeriklane Bobby Sager on ettevõtja, ühiskonna aktivist, filantroop ja fotograaf. Viimased 20 aastat on ta elanud ja töötanud konfliktidest ja vaesusest räsitud kogukondades üle maailma ja nende rännakute tulemusena on sündinud ka selle näituse fotod, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sager loodab oma fotodega suurendada teadlikkust sõjakonfliktide tagajärgedest ja kannatada saanud kogukondade probleemidest, iseäranis ülemaailmse pagulaskriisi mõjudest lastele.

"Need fotod ei ole mõeldud meelelahutuseks. Need peaksid inimesi panema mõtlema ja arutama ning iseendalt küsima, kas mina teen piisavalt, et aidata?" selgitas Sager.

Sager on üritanud vägivalla ja ebaõigluse keskel üles kasvanud laste silmis tabada mitte ainult ahastust ja piina, aga ka lootust. Näituse nimi "Invisible Sun" ehk "Nähtamatu päike" sümboliseeribki nende laste vajadust ja õigust lootusele.

"Nende fotode eesmärk ei ole see, et keegi hakkaks piltidel olevaid lapsi haletsema või neile kaasa tundma. Ma tahan, et inimesed nende laste vaprusest ka ise vapramaks muutuksid ja oleksid tänulikumad selle eest, mis neil on. Ja vastutasuks võiks igaüks mõelda, kuidas teistele lootust anda, sest isegi väikseim lootusekiir annab jõudu raskuseid ületada," rääkis Sager.

Näitus jääb avatuks Fotografiska esimesel korrusel kuni 21. veebruarini ja Telliskivi Loomelinnaku Väligaleriis kuni 7. märtsini.