Galerii: Fotografiskas avati Slovakkia kunstniku Evelyn Bencicova näitus "Merror"

18. jaanuaril avati Fotografiska Tallinnas Slovakkia kunstniku Evelyn Bencicova näitus "Merror". Näituse pealkiri "Merror" on moodustatud ingliskeelsetest sõnadest me ehk mina, mirror ehk peegel ja error ehk viga.

Kunstnik Evelyn Bencicova sõnul ajendab teda looma suur huvi kaasinimeste vastu. "Minu teosed koosnevad arvukatest kihtidest nii portreedes kui ka kehadest sümmeetrilisi arhitektoonilisi komposisioone luues, kasutades enamasti modellidena oma sõpru," selgitas ta ja lisas, et kui pealtnäha võivad tema teosed tunduda harmoonilised, siis on neis fotodes peidus ebakõla tekitavad pisidetailid. "Need võivad muuta pildi ebameeldivaks, tekitada segadust või panna mõtlema, ärgitades vaatajat rohkem süvenema."

"Evelyn Bencicova kombineerib loominguliselt erinevaid stiile ja tehnikaid, ta loob kõhedust tekitavaid kompositsioone, paigutades modellid külmades ja tuhmides toonides salapärastesse keskkondadesse," sõnas Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorets ning lisas, et tegu on väga inimliku näitusega. "Igas täiuslikkuses peitub ebamugavustunne, igas naudingus mittenauding ja sileda peegelpinna all mõranevad nähtamatud praod."

Loorentsi sõnul on Bencicova töd pälvinud ka mitmete rahvusvaheliste klientide tähelepanu. "Alates moe- ja luksusbrändidest Gucci, Cartier ja Nehra kuni kultuuriasutusteni nagu Berghain, Frieze, Kunsthalle Basel, Slovakkia rahvusteater ning Londoni kuninglik ooper," selgitas ta.

Bencicova sündis 1992. aastal Slovakkias Bratislavas ning õppis Viini rakenduskunstiülikoolis kunsti ja uue meedia erialadel. Näitusel näeb kaht seni avaldamata fotot ning kolmest klipist koosnevat videokollaaži, mis on valminud koostöös Adam Csoka Kelleri ("Asymptote") ning Mitra rühmitusega ("nine-sum sorcery").

Näitus "Merror" on publikule avatud 18. jaanuarist 21. märtsini.