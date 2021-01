Harjumaa ja Ida-Virumaa muuseumid valmistuvad taasavamiseks

Tallinnas Fotografiskas pole piirangute leevendamist niisama oodatud. Seintele on seatud Slovakkiast pärit fotokunstniku Evelyn Bentšitšova näitus "Merror". Näituse juht Maarja Loorents ütles, et uue näituse pealkiri tuleb inglisekeelsetest sõnadest mirror ehk peegel ja error ehk viga.

"Kui esmapilgul tema töid vaadates tunduvad need väga kaunid, stiilipuhtad, siis tegelikult iga selle väga täiuslikult komponeeritud töö taga on teatav ebamugavustunne või ebatäiuslikkus," selgitas Loorents.

"Evelyni huvitavadki sellised teemad, et näidata vaatajatele, et igas täiuslikkuses ja naudingus on midagi sellist, mis ei ole nii nauditav või täiuslik. See näitus on ka huvitav seetõttu, et me näeme tema kujunemist. Olemas on tema varasemad tööd ja näeme ka tema selliseid töid, mis on värskemad ja uudsemad."

Pressiteade lubab, et 28-aastase Evelyn Bentšitšova tööd tungivad vaatajale naha alla. Kuidas täpselt, seda saab näha juba esmaspäeval. Publikul tuleb kanda maski. Aga Peipsiääre külas Varnja külas tegutsev Voronja galerii valmistub aga näituseks, mille plaanib avada 30. mail.

Iga aasta otsivad galerii asutajad Kaili Kask ja Raul Oreškin näitusele uue kuraatori. Teiste seas on Peipsi ääres näituse üles seadnud Kiwa, Sandra Jõgeva ning läinud aastal Vahur Afanasjev. Tänavu kureerivad Voronja galerii näitust aga hoopis teadlased. Abikaasade Tõnu Esko ja Kaija Põhako-Esko juhtimisel valmib kevade lõpuks näitus "Kolmainsus – teadus, kunst, ulme".

Geeniteadlane Tõnu Esko ja materjaliteadlane Kaija Põhako-Esko olid just suutnud koostada nime sajast asjast, mis veel ära tuleb teha, kui üks soov – nimelt saada kunstinäituse kuraatoriteks – läks täide. Voronja galerii pidaja Raul Oreškini sõnul on uute kuraatoritega ka varem koostöö sujunud.

"Kui kutsuda sellised kunstiväljalt kuraator, siis kunstiväljal tegutsevad kuraatorid kipuvad kaasama näitustele ühtesid ja samusid kunstnikke, ja kui me praegu ka näeme, kuidas Tõnu ja Kaija neid kunstnikke valivad, siis tõesti mõned kunstnikud on peavoolust väga kõrvale jäänud ja nende kaasamine kunstiväljale toob ka värskuse," selgitas Oreškin.

Tõnu Esko sõnul kombib näitus teaduse eetilisi ja tehnilisi piire. Lisaks tahavad Tõnu ja Kaija kaasata mõtteid ulmekirjandusest.

"Me oleme teaduses jõudnud juba nii kaugele, et tegelikult tekivad eetilised küsimused, kas midagi teha, ja meile endale tundub, et kunstis visuaalselt on selliseid dilemmasid väga lihtne inimesteni tuua. Pool lehekülge väga keerulist teaduslikku teksti puhul jookseb inimestel mõte kohe kinni, aga pilt tekitab mõtteid," selgitas Tõnu Esko.

Eskod ütlesid, et teadusteatrit nad tegema ei hakka ja näitus tuleb ikkagi klassikaline kunstinäitus.