Ott Sepp: tunnen Sulev Nõmmikut kehastades justkui ebamäärast vastutust

Gerda Kordemetsa käe all jõuab õige pea publiku ette lavastus "Professor sai värske õhu mürgituse", mis räägib legendaarsest Eesti koomikust ja lavastajast Sulev Nõmmikust. Peategelast kehastav Ott Sepp kinnitas, et lapsena pidas ta Nõmmikut ennekõike naljameheks.

Ott Sepp rõhutas, et tunneb Sulev Nõmmikut kehastades justkui ebamäärast vastutust. "See pole suvaline asi, mida ma saan oma peaga välja mõelda, sest ma mängin ikkagi Sulev Nõmmikut, kes on väga spetsiifiline ja konkreetne inimene, kelle olek ja hääl on tänaseni paljudel meeles," tõdes ta.

"Kui ma olin laps, siis ta oli minu jaoks põhiliselt naljamees," nentis Sepp ja lisas, et prooviprotsessi käigus on ta mõistnud, et tegelikult oli Nõmmik ka väga lüüriline ja sügava hingega inimene. "Seal on vist oma traagika sees, sest kui ta midagi ütles või kuhugi ilmus, siis inimesed automaatselt ootasid, et nüüd hakkab nalja saama, isegi siis, kui ta ütles midagi, mis ei olnud mõeldud naljana, inimesed ikka naersid."

Lavastaja Gerda Kordemetsa huvitab ennekõike see, kuidas legendid hakkavad elama oma elu. "Lavastuses me tegeleme kahe legendiga ehk siis Sulev Nõmmiku isiku legendiga ja filmi "Mehed ei nuta" legendiga," ütles ta ja lisas, et tegelikult ei ole Sulev Nõmmiku elus midagi sellist juhtunud, nagu laval näha saab, samuti ei mängi nad maha ka filmi.

"Sulev Nõmmik ei olnud tollasele ametlikule arvamusele meelepärane," nentis Kordemets ja lisas, et tänaseni on säilinud pisut arvamus, et meelelahutus pole päris tõsiseltvõetav kunst. "Sellest ka Nõmmiku konflikt tuli, sest ta tahtis väga tõsiseltvõetav olla."