Piret Viisimaa: lõin Teoteatri ühelt poolt vajadusest, aga teisalt ka trotsist

Piret Viisimaa on Kalamajas asuvat Teoteatrit vedanud 30 aastat. Kultuurisaade "OP" käis uurimas, kuidas on teatril nende aastate jooksul läinud ning millised on olnud meeldejäävamad hetked.

Piret Viisimaa sõnul oli väga oluline roll ta karjäärivaliku juures sellele, et tema mõlemad vanemad töötasid teatris. "Ema oli baleriin ja isa operetinäitleja, mistõttu sai lapsepõlvest peale seal jõlgutud, küll lava taga, küll saali poolel," tõdes ta ja mainis, et Estonia kui lapsepõlve koduteatri maagia on tal tänaseni meeles. "Kui lühter hakkab kutsuma ja orkester häälestab pille, ma lähen siis alati kolinal lapsepõlve tagasi."

Teoteatri lõi Viisimaa ühelt poolt vajadusest, aga teiselt poolt ka trotsist. "Mingil põhjusel osutusin mina 1991. aastal Salme kultuurikeskuses üleliigseks, tänaseni ei tea ma seda põhjust, aga olen väga tänulik, sest muidu poleks Teoteatrit sündinud," sõnas ta ja mainis, et temaga tuli kaasa ka praktiliselt kogu Salme teatri 30-liikmeline trupp.

Lavastaja Erki Aule arvates on Teoteater heas mõttes autoritaarne teater. "Seda veab autoriteet," tõdes ta ja mainis, et iga kord, kui ta Teoteatrisse läheb, on Piret Viisimaa seal kohal. "Ta on kas midagi sättimas, kellegagi õiendamas või midagi pesemas, ta tõesti elab siin."