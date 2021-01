Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas, et pikas perspektiivis otsivad nad lahendust vabakutseliste toetuste ja sotsiaalsete garantiide probleemi lahendamiseks. Samas on nad valmis otsima ka erakorralist lahendust, kui vabakutseliste kriisitoetusteks mõeldud raha peaks otsa lõppema.

"Aasta alguses on tulnud väga palju taotlusi nendelt inimestelt, keda eelmisel aastal taotlejate hulgas ei olnud ning neist enamik on loomeliitudesse mittekuuluvad loovisikud," ütles Tõnis Lukas ja kinnitas, et need toetused on võimalik ka välja maksta. "Valitsus eraldas kultuuriasutustele ja ka vabakutselistele kriisipaketi selle aasta alguses, seega praegu esitatud taotluste jaoks on kate olemas."

Lukas kinnitas, et kui taotlusi tuleb väga suurel määral juurde, siis tuleb otsida mingi erakorraline lahendus. "Pikas perspektiivis on kultuuriministeeriumil valmimas kava, millega tahame lahendada vabakutseliste toetuse ja sotsiaalsete garantiide probleemi ja minna sellega eelarve strateegia aruteludesse juba tänavu kevadel, seega me vaatame pikemalt ette."

"Me ei tea, kui pikaks see kriis kujuneb, aga kui nüüd näiteks üldine kultuurivaldkonna seisak pikeneb järgmise nädala algusest, siis tuleb niikuinii planeerida järjekordset kriisipaketti ja saame seal käsitleda ka vabakutselisi," tõdes ta ja mainis, et nad on pidevalt näinud vabakutselisi selle kriisi põhiohvritena. "Seda, millised määral me lähme seadust muutma hakkame, pole veel otsustatud, aga nagu ma ütlesin, siis pikk perspektiiv on see, et luua sotsiaalsed garantiid ja ka Haigekassa kindlustus kõigile loovisikutele, kes kriteeriumitele vastavad."

"Praegu olukord on väga hariv ja inspireeriv ka seepärast, et me näeme, kui palju loovisikuid tegelikult ühiskonnas on, kes seni pole ennast loovisikuna kuskil registreerinud ega ole ka loomeliitude liikmed," nentis kultuuriminister ja sõnas, et seetõttu võib praegust olukorda vaadata kui omamoodi sotsioloogilist uuringut.