Raivo Põldmaa: Linnateatri uue maja ehitus on sama keeruline kui kirikuehitus

Suvel paneb ameti maha Tallinna Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen, kevadel lõppeb ka teatri direktori Raivo Põldmaa leping. Viimane ei tea, kas ta kandideerib ka uueks ametiajaks, kuid on veendunud, et teatril saab olema keeruline aasta. Keeruline logistiline ettevõtmine saab olema ka teatri uue hoone ehitus, mida Põldmaa võrdles kiriku ehitamisega.

1992. aastast Tallinna Linnateatri direktori kohal töötanud Raivo Põldmaa leping lõppeb 30. juunil, misjärel korraldab Tallinna linn kohale uue konkursi. Kuigi Põldmaa lahkub koos Nüganeniga, on see rohkem kokkulangevus kui teadlik otsus koos lahkuda, sõnas Põldmaa.

"Mul on ikkagi tähtajaline leping, mis lõppeb selle hooaja lõpus." Praegu ta öelda ei oska, kas kavatseb uuesti direktoriks kandideerida. "Tallinna linn paneb konkursi püsti, vaatame, mis tingimused seal on ja eks siis teeme otsused. Ma arvan, et see on paari kuu küsimus."

Nii tähtsaid otsuseid uisapäisa ei tehta, sõnas ta. "Eks sõltub sellest, kuidas asjaolud kujunevad. Vastust ei saagi praegu anda, sest seda pole olemas."

Linnateatri uue maja ehitus on alates 1984. aastast Linnateatris töötanud Põldmaa jaoks oluline verstapost, milleni Linnateater on lõpuks jõudnud.

"Ehitushanke konkurss juba käib ja potentsiaalsed ehitajad käivad objekti üle vaatamas. Jaanuari lõpus peaks see kell kukkuma ja saame teada, kes hakkab ehitama," rääkis ta.

"Aga tegemist on väga suure ja tõsise ehitusega, mastaapse mahuga ning veel vanalinnas ja väga keerulise objektiga. Nii et kerge see olema ei saa," tunnistas ta.

Põldmaa tõdes, et ühe teatri ehitus on tohutu logistiline ettevõtmine. "See on nagu La Sagrada Familia, nagu kiriku ehitus. Pikalt tuleb sättida, mõelda ja ehitus on ka veel omaette keeruline protsess."

Tuleb keeruline aasta

Praegu on Linnateater kolinud oma etendustegevuse Salme kultuurikeskusesse, kuigi kolimine veel käib. Teater ei koli samas oma tegevust üle kõigest Salmesse, vaid eri tegevusvaldkonnad kolivad ligi kaheks aastaks mitmetele erinevatele aadressidele.

"Loominguline tegevus ja kollektiiv kolib Salme kultuurikeskusesse, mis on meie tuleku jaoks osaliselt renoveeritud ja meie töökodade plokk ja tehniline pool, mis lavastusi ette valmistab, kolib aadressile Suur-Sõjamäe 44, mis on ka äsja avatud, värskelt ehitatud uus hoone," kirjeldas ta.

Linnateatri kontor kolib aadressile Pikk 20, etendustegevus jätkub Salme kultuurikeskuse saalides ja Hobuveskisse Laial tänaval. "Võimalik, et me otsime mõningaid mängukohti juurde. Meil on plaanis aadressil Toomkooli 9 suvel veel üks lavastus teha."

Põldmaa tõdes, et eks nad proovivad kuidagi praegustes oludes ellu jääda. "Selge on, et see on keeruline, sest esiteks kollektiiv on erinevatel aadressidel, teiseks oleme võõrastel pindadel, kolmandaks see COVID19-keskkond segab ka väga teatritegemist. Saab olema keeruline aasta."

Samas märkis ta, et kui üldsusele jääb mulje, et Tallinnas teatrid seisavad, siis tegelikult töötavad teatrid oma olemuselt pool aastat või terve aasta ette. See tähendab, et Linnateater töötab praegu lavastustega, mis jõuavad publiku ette märtsis, aprillis, mais ja ehk ka sügisel.

"Nii et proovid käivad. Püüame seda teha väga ettevaatlikult, aga tegevus käib. Meil on veel mõned lavastused ka üle kolimata Salme uutesse saalidesse, nii et ka seda aega kasutame praegu ümberkolimiseks. Kuna õhtuti etendusi ei ole, on meil on selle võrra rohkem aega rahulikumalt ümber kolida."

Rääkides sellest, millal järgmine kord saavad Linnateatri näitlejad publiku ette astuda, märkis Põldmaa, et kõik ootavad uus otsuseid, mis peaksid tulema nüüd sellel nädalal.

"Meil on järgmiseks nädalaks plaanitud mitmed etendused ja nende lavakujundusi oleks vaja hakata sel nädalal üles ehitama. Need on mahukad kujundused seal suurel laval, neid ei ole mõtet ka ehitada, kui on teada, et etendust anda ei saa," selgitas ta.

"Nii et me väga ootame, et see otsus ära tuleb. Viimane kord, kui otsus tehti, anti viis päeva reageerimisaega. Loodetavasti seda tehakse ka sel nädalal. Meie oleme valmis."