Elmo Nüganen lahkub suvel Linnateatri peanäitejuhi ametist

"Ma lõpetan selle hooaja lõpus, suvel 2021 oma töö Linnateatris. Ma arvan, et nende aastatega olen ma selle kõige-kõige olulisema sellele teatrile juba andnud. Meile ehitatakse uut teatrit. Ja kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui me tassime uue maja uuesti täis vanu arusaamu ja arusaamatusi, vanu võtteid ja põhimõtteid, vanu harjumusi ja eelarvamusi ning jääme siis uut energiat ootama. Seetõttu tahan ma anda võimaluse uute inimeste tulekuks, uue meeskonna tekkeks," sõnas Nüganen teisipäeval sõnavõtus Tallinna Linnateatri kollektiivile.

Kollektiivseid muutusi on aga oodata veelgi. 2021. aasta kevadel lõpeb ka direktor Raivo Põldmaa leping, niisiis kuulutab Tallinna kultuuri- ja spordiamet välja järjekordse direktori konkursi. Põldmaa ütles ERR-ile, et veel on vara öelda, kas ta uuesti direktoriks kandideerib või ei. Kõik sõltub sellest, milline on Tallinna kultuuri- ja spordiameti nägemus ja tingimused uuele direktorile.

Veebruaris lahkub ametist ka teatri peakunstnik Kristjan Suits.

Sel teisipäeval annab Tallinna Linnateater oma 2020. aasta viimased etendused. Järgmisel aastal algab Tallinna Linnateatri Laia tänava kompleksi renoveerimine ja 2021. aasta esimesed etendused jõuavad 6. jaanuaril lavale juba Salme kultuurikeskuses, mis saab eelseisvaks ehitusperioodiks teatri ajutiseks koduks.