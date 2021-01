Pariisis avatakse Mare Vindi näitus "Nothing but Time"

Pariisis asuvas galeriis Goswell Road avatakse 22. jaanuaril Mare Vindi isikunäitus "Nothing but Time", mille kuraator on Francesco Tenaglia. Näitus valmib koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega ning on Mare Vindi esimene isikunäitus Pariisis.

Näitusel on väljas läbilõige Mare Vindi graafikast alates 1970. aastatest kuni uuemate töödeni. Oma loomingus kujutas Vint enamasti nn ideaalmaastikku: tema töödes võib maastikku vaadelda kui sümbolit, mille kaudu väljendab kunstnik igatsust täiusliku ja harmoonilise eksistentsi järele. Vindi loodud ajatu maailm võis eksisteerida nii tulevikus kui minevikus.

Kuraator Francesco Tenaglia kirjeldabki näituse ideena ajaloo ja mälestuste subjektiivsust, mida ta Mare Vindi teostes näeb. "Meil on vaid see maailm ja pildid, millest see koosneb, on selle hetkelise püsivuse tõestus paberil," selgitas kuraator. Näitus on avatud 5. veebruarini ning sellega kaasneb trükis.

Kuraator Francesco Tenaglia tutvus Mare Vindi teostega Los Angelese kunstikriitiku Andrew Berardini kirjutatud artikli kaudu Mousse'i ajakirjas ("Secret gardens", 2019). "Näitus sai alguse faktist, et olen pidanud vajalikuks pidevalt Vindi teoste juurde tagasi pöörduda: neis on ütlematagi selget veetlevust ja samas on neid väga raske üheselt määratleda, ma loodan, et näitus Goswell Roadis aitab panustada sellesse, et imetabane maailm, mille Mare Vint lõi, jõuaks ka laiemasse rahvusvahelisse teadvusesse," sõnas kuraator.

Goswell Road on kunstnike loodud mittekommertslik galerii ja kirjastus Pariisis, mille lõi 2016. aastal Prantsuse-Briti kunstnike duo Ruiz Stephinson.