Arvustus. Mis saab pärast lõppu?

"Mustad juured, mis on oodanud sada aastat maa sees. Nüüd on nad pimedusest väljas nagu mustad köndistunud liikmed. Sfäärina, millel ainsa geomeetrilise kujundina puudub nõrk koht". Nii kirjeldab näitust ise kunstnik Kaupo Kikkas, kes skulpturaalsete teostega tegi näitusega "Sfäär-20" esimese kokkupuute.

Antud skulpturaalne ruumiteos edastab külastajale sensoorse kutse täielikku kunstikogemisse, haarates lisaks vaatamisele enda alla ka kuulmise ja peaaegu et lõhnatajugi. Näituseruumi sisenedes saab kohe selgeks, mida kujutab endast ruumiteos – füüsiline must kast tekitab hetkega tunde justkui oleks selle sfääri, kunstiteose sisse sattunud ning kõik emotsioonid ja läbielamised rulluvad külastaja ees luba küsimata lahti. Nii visuaalne kui ka kuuldav maailm käituvad iseeneses mitmetahuliselt. Vähemalt sama oluline nähtava jaoks on paradokse täis helimaailm, kuhu kunstnik vaataja suunab. Visuaalset kogemust toetab rahulik, kuid kulmineeruv ja dünaamiline muusika, mille lõpus kuuleb vaataja vaikselt alateadvusesse sisenevat: sinco, seis, siete1. Videoga koos ja mitmeid kordi kuuldes hakkab see mantra käituma kui lõplikkuse närvilisuse, fataalsuse personifikatsioon, justkui tahtes vaatajale selgeks teha, et tagasiteed enam ei ole.

Näitus "Sfäär-20" koosneb videost, kuuest fotost ning ühest objektist. Autor/allikas: pressimaterjalid

Ainus lähedane kogemus skulptuuriga tutvuda on läbi fotode ja videote. See hakkab ebamaiselt vaataja silme all moonduma, end uuesti looma ja defineerima. Juured hakkavad põimuma ja tekitama uut tähendusvälja. Naelad, mis on ruumis ainus tõend olnust, tekitavad kogemusele juurde pühalikkuse kuma, sest altariteltki võib leida märtrite ja pühakute atribuute (ja tihtilugu need ongi naelad). Seega võiks mingis mõttes antud ruumiinstallatsiooni võtta kui kunstniku märterlikku nägemust läbielatust, tunnetest, mida tihti puhastab vaid tuli ja naelad on ainsad mineviku tunnistajad.

"Sfäär-20" käitub algusest lõpuni kui elav keha – areneb, hingab, kasvab ning lõpuks leiab hingitsedes oma saatuse. "Ilusvalus" – "kibemagus" – "lõplik lõpmatus" on mõisted, mis näituselt kaasa tulevad, kuid paradoksaalsel kombel ei märgi need kurbust. Kunstnik jätab oma teoses palju ruumi sellele samale puhastustulele, mis lõppude lõpuks on märk uuest ja positiivsest.

Näitus "Sfäär-20" on avatud Okapi galeriis (Niguliste 2, Tallinn) 18. veebruarini 2021.

1 Hispaania keelest tõlgituna kuus, seitse, kaheksa. - Autor