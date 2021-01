Tartu 2024 esindajad läksid koostöölepingu allkirjastamise ringreisile

Koostöölepe peaks viima maailma kultuuripealinnade kaardile koos Tartuga kogu Lõuna-Eesti.

"Euroopa kultuuripealinn toob tähelepanu piirkonnale. Sellel aastal saab olema rohkem üritusi, kultuuriprojekte, -sündmusi, millest inimesed saavad osa võtta. Nii kohalikud inimesed siin Võru linnas kui ka kogu piirkonnas ja me ise ootame siia tegelikult inimesi väljaspool Eestit ja Euroopat," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" SA Tartu 2024 juhatuse liige Priit Mikk.

Kultuuripealinna projektis osalemine annab kultuuritöötajatele lootust rasked ajad üle elada ning ka ise oma kohalikule kultuurile uue pilguga vaadata.

"Tänasele päevale mõeldes on see ellujäämine eriti kultuurile äärmiselt vajalik ja vajalik on saada tuge ka sellest, et tulevik annab ikkagi meile lootust, et me saame publiku tagasi," tõdes SA Võru Kannel juhataja Heiki Kelp.

Võib-olla annab see Tartu 2024 Setomaa vallale värsket hingamist selles mõttes, et meil on oma väljakujunenud traditsioonid ja sündmused, et võib-olla paneb ta oma mõtteid natuke teises suunas liigutama," lisas Setomaa kultuurikeskuse juhtaja Jane Vabarna.