Galeriide ööl avatakse Aparaaditehases kolm uut näitust

Galeriide ööl avatakse kolm uut näitust: Kogo galeriis Holger Looduse "Taasluues neid vanu nõlvakuid", Redwall Digital kontorigaleriis Eva Elise Olli "Ioni selfie" ning Karud ja Pojad stuudiopoes asuvas R galeriis Mirjam Siimu "Mõttehetked".

Ag47 galeriis on üleval Madis Katzi uus näitus, tARTu poes on väljas Maari Soekovi maalid, ning uues näitusesaalis Peeter Alliku seni avalikkuse eest peidus olnud akvarellid. Lisaks on tARTu poes avatud kokteilibaar NAPP. TYPAs ootavad külastajaid kaks külaliskunstnikku – galeriis Irena Lawruszko ning paberisaalis Matti Dubee. Aparaaditehase koridorigaleriis on väljas Ralf Sannikovi näitus "Oktavian" ning Art & Tonic galeriis Mart Vainre "DEKAAD".

Uute osalejatena on lisandunud Sofa Office galerii, kus saab vaadata maalikunstnik Mia Melanie Saare näitust. Kohal on ka Tbilisi Kunstiakadeemiast õpingutelt naasnud noor kunstnik ise, kes maalib Galeriide ööl oma uusima teose. PaintbarShop Stuudios saab tutvuda nende korraldatavate kunstitöötubade ja seal valminud tööde näitusega, ning Tihase restoranis ja Aparaaditehase fuajees on avatud Fotografiska fotokunstikeskuse pop-up fotonäitus "Valgevene tulevik naiste väega".

Samal õhtul on plaanis ka kuraatorituurid, ühismaalimised ja ühe-õhtu-baarid. Hoovis loovad meeleolu elav tuli, Peninuki glögi, diskokuul ning Kogo galeriis ja hoovis mängib plaate DJ Erki Pruul. Uuendusena toimuvad kõiki galeriisid läbivad tuurid, mida viib läbi galerist Stella Mõttus.