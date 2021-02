Muusika veebruarinumbris Hans Christian Aavik ja Beethoveni tšellosonaadid

Muusika veebruarinumbri kaanepersoon on noor viiulitalent, viimase Eesti keelpillimängijate konkursi võitja Hans Christian Aavik, keda intervjueeris Kadri-Ann Sumera.

Maailmanimega kuulsate muusikute rubriigis "Täht" avab Hele-Mai Poobus lähemalt suure Wagneri-laulja, rootslanna Birgit Nilssoni fenomeni.

Iris Oja tegi põhjaliku intervjuu Paul Hillieriga laulmise ja ansamblilaulu olemusest ja alustest.

Järelvaatena Beethoveni-aastale on ajakirjas artikkel Beethoveni tšellosonaatidest, autoriks Ann Kuut. Artiklis on ka intervjuu, kus hiljuti need sonaadid koos Kalle Randaluga esitanud tšellist Theodor Sink räägib oma kogemustest selle muusikaga.

Jazzlaulja Susanna Aleksandra Veldi avab intervjuus oma muusikuteed ja muusikaeelistusi. Tiit Lauk meenutab üht meie suurimat jazz-saksofonisti, varalahkunud Arvo Pilliroogu tema 75. sünniaastapäeval.

Jaan Räätsa meenutavad tema õpilased Erkki-Sven Tüür ja Timo Steiner ning Risto Joost ja Johan Randvere. Põnevast esimese vabariigi aegsest heliloojast Adolf Vedrost räägib lähemalt Marju Kõivupuu.

Eesti interpreetide rubriigis "I nagu interpreet" avab oma tulevast kontserti Age Juurikas.

Ajakirja arvustuste rubriigis on käsitlusel TKO ja Florian Dondereri jõulukontsert, autoriks Luisa Susanna Kütson. Toomas Kuter kirjutab kahest erinevast "Minu veetleva leedi" lavastusest Estonias ja Vene teatris. Virge Joamets räägib TKO ja Rasmus Puuri aastavahetuse kontserdist.

Plaadiarvustustest võib lugeda hiljuti Eesti Muusika auhindadel võitnud ECM-i plaadist "Lost Prayers" Erkki-Sven Tüüri muusikaga, Maria Valdmaa plaadist "Aberdene", duo Telluur – Heli Ernits ja Kirill Ogorodnikov esikalbumist, plaadist "Tintura +Arno Tamm" ja albumist "Sõpruse puiestee. Klaveritoas".