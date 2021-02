Exploreri hoone seinal lõi särama Flo Kasearu linnaruumikunst "Õigustused"

Kasearu jätkab koduvägivalla temaatikaga, millest on kantud ka tema isikunäitus Tallinna Kunstihoones. Kunstnik toob näituselt ühe teose avalikku ruumi nende jaoks, kes hetkel kunstisaali minna ei julge.

"Need on need õigustused, mida vägivaldsed partnerid toovad ettekäändeks, miks nad on olnud vägivaldsed. Ma olen valinud sellise osa, mis toob välja absurdsemad õigustused. Mulle meeldib ka tehniliselt lahendus, mille ma siia välja pakun, et kuigi see on kaasaegne LED neoontoon ja kõike saab siin teha, siis mina tegin need õigustused söega. Sama absurdne, kui õigustused, on ka võimalused, mida LED pakub, et mina näitan liikumatut söe joonistust, liikumatut õigustust," ütles Kasearu "Aktuaalsele kaamerale".

Flo Kasearu söejoonis "Õigustused" jääb ärihoone seina kaunistama märtsi alguseni ning kõige parem vaade sellele on trammi aknast Kopli poole sõites.